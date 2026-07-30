私校名冊｜僅涵58%私校　教育局：有17間申請學校未達上榜要求

教育局昨日（29日）公布「私立學校名冊」，共納入91間私立學校，涵蓋國際學校、私立小學及私立中學，供家長參考之用。全港共有157間國際學校與私立中小學，即名冊載有的學校僅佔總數約58%；當中多間知名學校「未上榜」，包括拔萃女小學、蒙特梭利國際學校、Nord Anglia International School；部份近年新開的學校亦未有在名單之內，如香港包玉剛學校。



申請是否列入名冊屬自願性質。教育局表示，早前共收到108份私校名冊的申請，未列入名冊的學校情況各有不同，例如有學校管理層尚需更多時間，以令學校達到加入名冊的要求。換言之，有17間學校未達「上冊」要求。



哈羅香港國際學校列在名冊之中。（資料圖片）

77%國際學校在名冊之內 蒙特梭利國際學校未上榜

全港共有52間國際學校、72間私立小學和33間私立中學。私校名冊共載有91間學校，分別為40間國際學校、41間私立小學和10間私立中學，載有學費、創辦年份 、主要教學語言等資訊。

在國際學校方面，近77%學校參與在名冊之內，包括哈羅香港國際學校 、英基學校協會旗下的多間學校等。未參與到名冊之內的學校包括，香港加拿大國際學校、愉景灣國際學校、蒙特梭利國際學校等。

香港紫荊書院未列入私校名冊之內。圖為紫荊書院九龍灣校舍。（廖雁雄攝）

香港紫荊書院捲「借殼辦學」風波 未列名冊之內

至於私立小學，只有近57%學校參與其中，包括聖士提反書院附屬小學、香港培正小學、民生書院小學等多間受歡迎學校。不過，拔萃女小學、漢鼎書院、禮仁小學均未有列入名冊。另外，去年捲入「借殼辦學」風波的香港紫荊書院亦未有在其中。

滬江維多利亞學校（滬江維多利亞FACEBOOK）

僅30%中學參與私校名冊

此外，私立中學方面，參加名冊比率約為30%。保良局蔡繼有學校、滬江維多利亞學校 、茵維特學校（香港）等知名學校獲列入名冊；未有在名冊之內的學校包括安基司學校、香港復臨學校、及由內地教育機構「蔚來教育」來港設立的香港蔚來中學等。

教育局：會與尚未加入名冊的學校保持溝通

教育局表示，「私校名冊」採取持續運作模式和適時更新，教育局鼓勵各私立學校持續提升管治水平和教育質素，並會與尚未加入名冊的學校保持溝通，以配合日後的表列安排。