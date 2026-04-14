教育局公布私校名冊申請條件　須運作逾兩學年　收生「令人滿意」

私校界別近年亂象頻生，教育局早前預告設立「私校名冊」，當局今日公布，已成立私校學校諮詢委員會，並已接納委員會提出加入「私校名冊」的條件，包括學校須在正式註冊後正常運作超過兩年，所有年級的總取錄學生人數均「令人滿意」，亦需證明在過去兩個財政年度中，沒有出現負淨值。私校名冊採取自願性質，學校與於下月中前提交，最終名單由當局決定。



教育局今日（14日）公布加入「私校名冊」的條件，鼓勵合規的私立學校積極申請加入「私校名冊」。（資料圖片/梁鵬威攝）

成立私校諮詢委員會 當局接納加入名冊條件建議

根據教育局今日向全港私校發出通涵，當局已成立私立學校諮詢委員會，由委員會制定「私校名冊」準則與審核機制，有關建議已獲當局接納，形容準則兼顧私校市場運作模式，以及保障學生福祉和家長權益。

根據通涵，加有意加入「私校名冊」的學校須在三大關鍵範疇達標，包括遵守《教育條例》第279章、《教育規例》第279A章及《私立學校實務守則》等相關法例與規定；具備良好學校管治；以及保障主要持份者（包括學生及家長）的福祉與權益。

九龍塘的私立小學朗思國際學校（Think International School），去年突然向家長宣布將於7月31日起停辦，教育局當時稱未接獲通知。(資料圖片)

須申報兩個財政年度狀況 如負淨值辦團須承諾提供支持

加入名冊的條件列明，私校須在正式註冊後正常運作超過兩個學年，即有取錄學生、校曆表和課堂時間表；所有校董已完成註冊，校監已獲教育局批准，而校董會的組成於過去兩個學年沒有重大變動；以及遵守《私立學校實務守則》。

在收生方面，則要求私校取錄學生的情況，反映學校提供具持續性的課程；及所有年級的總取錄學生人數均分別「令人滿意」。私校須提供所有年級的學生人數，以顯示教育服務的可持續性。同時須申報過去兩個財政年度的財務狀況，並沒有出現負淨值，如未達到有關要求，申請校亦應提供辦學團體或營運者的書面承諾，保證提供持續的財務支持，以便學校在負債時履行其責任。

另外，學校亦要增加對持份者的透明度，包括學生手冊、內部線上平台、學校公告板等，均可在學校網頁查閱。

私校漢鼎書院去年出現債務危機，校監最後宣稱有「白武士」進場，可妥善解決。(資料圖片)

「私校名冊」全年接受申請，有意首批加入「私校名冊」的學校，須於2026年5月18日或之前，向教育局提出提交申請。 私校委員會會向當局建議擬列入名冊的表列學校名單，供當局作最後審核。獲批列入名冊的私校，如在申請或聲明事項有更改，須於變動後30日內，以書面形式通知教育局，由當局檢視該校是否仍「上榜」。

「私校名冊」的學校資料屆時會上載到教育局的專題網頁，例如學校的基本資料、所提供課程及收費水平等。

教育局副秘書長李碧茜。（資料圖片/廖雁雄攝）

教育局：「規範」與「自主」之間審慎平衡

李碧茜在教育局網頁《局中人語》撰文表示，充分理解私校的市場主導性質，有別於公帑資助學校的營運生態，因而制定一個自願表列制度，形容是「規範」與「自主」之間的審慎平衡。

她指，當局推行《守則》與名冊制度，目標是在保持多元發展的同時，將私立辦學納入更穩健、可持續的軌道，讓家長在選校時更有依據，亦更具信心。