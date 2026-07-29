教局公布私校名冊列91間學校供家長參考　違規校或遭剔除確保質素

去年有內地教育機構接連被揭在港「借殼辦學」後，教育局今（29日）公布「私立學校名冊」，一共有91間學校在名單之內，為國際學校、開辦本地課程或IB課程的「老牌」私立小學和中學，只有數間屬近年才開辦，並一直有載於各區學校名冊；刊載資料反映截至2026年7月1日的狀況，包括開辦課程、全年學費、註冊年份、地址等資訊。



局方指，「私校名冊」以學校自願參與的表列形式推行，所有表列學校均被確認在遵守法例及規定、具備良好管治；若學校經發現違反《守則》或其他適用的指引，局方會視乎其嚴重性，決定應否將有關學校從「私校名冊」中剔除。



教育局「私立學校名冊」

教育局（資料圖片）

教育局：未列入名冊學校依然受到監管

教育局表示，「私校名冊」以學校自願參與的表列形式推行，以體現政策在規範學校管治與學校主導運作之間的審慎平衡。局方旨在為私立學校業界設立一套清晰的辦學標準，鼓勵良性競爭，持續提升辦學水平，向社會展示學校致力提升管治與合規辦學的承諾。

局方發言人強調，所有在港營辦的學校，不論是否加入「私校名冊」，均必須符合《教育條例》及《教育規例》的註冊及日常營運標準。未列入「私校名冊」的學校，依然受到教育局的監管。

提醒家長選校時要全面評估學校營運狀況

教育局提醒，「私校名冊」僅提供一個參考基礎。家長在選校時，仍須進行全面與客觀的評估，主動了解學校的營運狀況、財務穩定性、收生表現及長遠發展規劃，並與校方直接溝通，以作知情和審慎的選校決定。

局方指，「名冊」僅供參考之用，並不構成政府對任何私立學校的商業可行性或持續營運的保證，教育局對於因使用「名冊」內任何資料而引致的任何損失或損害，概不承擔任何責任。

教育局副秘書長李碧茜（資料圖片/廖雁雄攝）

教局副秘書長：若違反守則及指引 或從名冊中剔除

教育局副秘書長李碧茜表示，「私校名冊」既是一個標準，也是一個持續更新的表列名單。為了讓批核學校申請時能吸納不同意見和提高透明度，獲納入「私校名冊」的學校均經由教育局設立的私立學校諮詢委員會詳細考慮和提出建議，並獲教育局接納。

她指，教育局會持續監察和覆檢，表列學校若有關鍵營運資料出現重大變動，如財務、校舍搬遷或結構重組規劃，須向教育局提交書面申報，以確保名冊資訊的時效和準確性。此外，若表列學校經發現違反《守則》或其他適用的指引，局方會視乎其嚴重性，決定應否將有關學校從「私校名冊」中剔除。她期望，日後有更多學校加入「私校名冊」，確立私立學校業界的質素。