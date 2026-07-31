港珠澳大橋私家車配額8.7起申請　個人及公司公開配額各新增200個

運輸署今日（31日）宣布8月7日起接受及發放共1,400個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額、即香港配額，當中包括港澳政府同意增發的400個新配額。市民及機構可於當日上午9時至8月20日下午5時期間，透過「香港政府一站通」網站遞交申請。



運輸署7月31日宣布8月7日起接受及發放1,400個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額、即香港配額。（新華社）

1400個配額包括1000個重發配額及400個新增公開類別配額

今次發放的1,400個配額中，包括港澳兩地政府同意增發的400個新配額，以及1,000個因有效期屆滿而重新接受申請的現有配額。市民及機構可於8月7日上午9時至8月20日下午5時期間，透過「香港政府一站通」網站遞交申請。

配額將分為「資格類別」及「公開類別」兩大範疇，配額數量及資格要求如下：

資格類別（共1,000個重新發放配額）：

個人配額（500個）：供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。



公司配額（500個）：供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請。



公開類別（共400個新增配額）：

個人配額（200個）：所有香港永久性居民均可申請。



公司配額（200個）：所有在香港註冊的公司均可申請。



運輸署今日（31日）宣布，將於8月7日起接受及發放合共1,400個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額。（政府新聞公報）

運輸署提醒，任何人士或公司只能持有一個香港配額，凡現時持有2024年7月或之後發放配額的人士或公司均不合資格。此外，每位申請者或每間公司只可於「資格類別」或「公開類別」中二選其一，提交一份申請，重複遞交將被取消資格。申請者在登記抽籤時須填寫有效證明文件編號，「資格類別」申請者更須一併上載澳門商業登記證明、外僱證或僱傭合約等相關證明文件副本。

新配額預計由今年9月30日或之後生效 有效期不超過三年

截止申請後，當局將進行抽籤，中籤者須向運輸署遞交文件審核，以確認於8月20日或之前符合資格。獲發的新配額有效期為不超過三年，視乎審核進度預計由今年9月30日或之後生效，至2029年9月29日為止，持有有效配額的私家車可不限次數經大橋進出澳門市內。