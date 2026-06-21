端午長周末返港潮｜港珠澳大橋珠海出境往港澳車龍一度長500米

一連三日的端午節連周末假期今日（21日）結束，三日有逾百萬人次港人北上或往外地旅遊，今日是回港高峰期。運輸署下午約3時發出港珠澳大橋交通繁忙提示，指港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙；港珠澳大橋管理局網頁顯示，在下午3時半左右，港珠澳大橋珠海往港澳方向「極度高峰」，往港澳查車點車龍長達500米，候檢時間超過40分鐘。到晚上7時半，擠塞情況好轉，小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，候檢時間縮至25分鐘。



入境處資料顯示，上周五（19日）及周六（20日）分別有52.6萬及40萬人次港人離港，同期兩日共有61萬人次港人回港，即約有31.6萬人仍未回港，料他們會與今日出境市民，一同返港。



6月21日晚上7時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，車龍縮短至350米。圖為距離查車點約米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日晚上7時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，車龍縮短至350米。圖為距離查車點約350米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日晚上7時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，車龍縮短至350米。圖為距離查車點約500米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日晚上7時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，車龍縮短至350米。圖為距離查車點約500米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日晚上7時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，車龍縮短至350米。圖為距離查車點約600米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

【19:28】港珠澳大橋管理局網頁更新珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數，好轉至「高峰」，車龍縮短至350米。候檢時間縮至25分鐘。

有返港市民指深圳灣口岸外，等上返港巴士、的士起碼要排半小時。（MYinflow @小紅書）

港市民指深圳灣口岸外，返港巴士站大排長龍。（中年叛逆的奶爸@小紅書）

【17:57】不少北上市民今日回港，有人在內地社交媒體「小紅書」發文，指香港口岸交通交匯處大排長龍等車，形容「從來沒在深圳灣看過這麼多人」，要上巴士、的士起碼要排半小時。

深圳灣公路大橋香港口岸區，有3輛的士及一輛私家車相撞，私家車被撞至四輪朝天。（讀者提供）

【17:01】運輸署：較早前因交通意外而封閉的由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站 的支路的 部份行車線現已解封，車龍有待消散。

深圳灣公路大橋(往深圳方向)的交通現時非常繁忙，而前往深圳灣口岸的公共交通服務或會受阻。請市民妥善規劃行程，盡量選擇於非繁忙時段出行，並應預留充裕交通時間。

深圳灣公路大橋香港口岸區，有3輛的士及一輛私家車相撞，私家車被撞至四輪朝天。（FB Tak Wai Chan）

深圳灣公路大橋香港口岸區，有3輛的士及一輛私家車相撞，私家車被撞至四輪朝天。（讀者提供）

【15:16】運輸署表示，因交通意外，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站的支路的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙，呼籲市民使用其他口岸出入境。

6月21日下午3時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數為「極度高峰」，車龍長達500米。圖為距離查車點約150米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日下午3時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數為「極度高峰」，車龍長達500米。圖為距離查車點約350米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日下午3時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向「極度高峰」，車龍長達500米。圖為距離查車點約500米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日下午3時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數為「極度高峰」，車龍長達500米。圖為距離查車點約500米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

6月21日下午3時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向小汽車出入境通道暢順指數為「極度高峰」，車龍長達500米。圖為距離查車點約600米。（港珠澳大橋管理局網頁圖片）

【15:00】運輸署：港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，或前往港珠澳大橋管理局網頁，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

下午3時半，港珠澳大橋珠海往港澳方向「極度高峰」，車龍長達500米，候檢時間超過40分鐘。

港珠澳大橋管理局網頁顯示，6月21日下午3時半左右，珠海出境往港澳口岸「極度高峰」，車龍長約500米。（港珠澳大橋管理局網頁截圖）

根據Facebook專頁「港車北上分享群」港車北上市民發表的帖文，港珠澳大橋珠海口岸往港澳方面早在下午1時多開始出現車龍，到2時許往出境往香港「要排一陣」，在2時半拱北隧道開始塞車，下午3時左右珠海口岸已開放貨車通道供出境車輛使用。