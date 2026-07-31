牛頭角玉蓮臺火警時警鐘失靈 房協認未保持消防裝置良好罰8千
撰文：郭顥添
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牛頭角玉蓮臺去年10月發生火警，消防員到場後打破警報器玻璃，警鐘卻沒響起，該次火警的涉案戶主不治，消防署事後調查發現警報系統失靈。香港房屋協會因而遭到票控(KTS7828/2026)，會方代表今(31日)在觀塘法院認罪。暫委裁判官洪玉暉稱，房協管理全港39個屋苑，若有疏忽牽連甚廣，著房協監督承辦商都要加把勁，判房協罰款8千元。
被告為香港房屋協會，承認沒有保持消防裝置操作性能良好傳票罪，指他們於2025年10月30日，在牛頭角道297號玉蓮臺2座，身為消防裝備（即火警警報系統）的擁有人，沒有保持設備在有效操作狀態。
打破警報器玻璃警鐘無響
案情指，去年10月30日玉蓮臺2座發生火警，消防員到場後打破消防警報器玻璃，警鐘無發出響聲，懷疑警報系統失靈。消防處翌日進行調查時，發現警報系統不能操作。
求情稱房協過往只有一項消防傳票紀錄
辯方求情指，事發時消防控制面板的電線鬆脫，火警鐘才未有響起，沒有證據顯示是由被告或其僱員造成。被告已安排消防設備承辦商每6個月檢查系統。事件發生後，被告已於24小時內安排承辦商完成檢查及維修。房協管理39個屋苑，過往只有一項與消防相關的傳票紀錄，反映被告一直表現良好。