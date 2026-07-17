宏福苑聽證會｜列死傷分布　無通知逃生　宏新有警鐘增54分鐘疏散

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（16日）舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結，其中列明了各座死傷者分布，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指，走火樓梯被濃煙攻陷令宏昌閣、宏泰閣居民無法逃生，若當時警鐘運作正常、樓梯窗戶無改生口，「如果樓梯多幾分鐘，樓梯遇難者可能走得甩。」

杜淦堃又提到，有兩名居民死亡的宏新閣，雖然同樣燒毁嚴重，但因為有響過火警鐘，加上居民可透過新聞、家人通知得知火警，故逾70個單位的居民能及時離開。他特別提到政府的緊急警示系統，「大家都記得，緊急警示系統，新冠疫情令全香港手機都有響過嘅系統，按當時指引根本用唔着。」



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.17第三十場重點

宏福苑大火死傷者分布：宏昌閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火死傷者分布：宏泰閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，為何今次大火有如此大傷亡，要由時間講起。他指，居民逃生最致命的是煙，因此「走火通道由幾時開始行唔到，決定居民有幾多時間走。」

宏昌閣有81人遇難。杜淦堃指，由消防當日下午2時51分接報起，到地下出入口被燃燒物封閉，宏昌閣居民最多只得14分鐘逃生。他提到，宏昌閣樓梯在2時58分已滿布濃煙，若樓梯窗戶全部是防火窗，即無改為生口，居民本應有多7分鐘時間逃生。

宏泰閣則有82人遇難，居民最多只有39分鐘逃生時間，但他指，由於後樓梯在下午3時17分已滿布濃煙，較後門出入口下午3時30分「封死」的時間更早，實際逃生時間可能更短。如果走火梯間窗戶無被改成生口，或會多13分鐘逃生時間。即使走前樓梯，亦會有多4分鐘時間，直至正門3時21分被火焰吞噬。

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（蔡正邦攝）

如果樓梯係多幾分鐘嘅話，其實喺樓梯遇難嘅人係有機會走得甩。 獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃

杜淦堃又提到，火警鐘無響亦是其中一個阻礙逃生的原因。他指，如果火警鐘運作正常，當日宏昌閣的警鐘最遲可在下午2時54分響起；宏泰閣的警鐘應在約3時響起，宏泰閣的居民應有額外15至20分鐘時間逃生。

宏福苑大火死傷者分布：宏新閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏新閣損毀嚴重僅兩人罹難 有54分鐘時間疏散

作為對比，同樣嚴重損毀的宏新閣只有2人遇難。杜淦堃指，由宏新閣居民首個999電話起，居民有54分鐘可疏散，「喺每一分鐘都係關乎人命入面，呢段時間其實可以起到重要作用。」

證據顯示，這段時間宏新閣居民可透過新聞報道、家人和街坊的知會得知要逃生，加上宏新閣是其中一幢有響火警鐘的大廈，故逾70個單位的居民能及時離開。

2022年3月9日下午近6時，大批市民手機收到「緊急警示」。（手機截圖）

關消防車警號 失渠道通知居民逃生

就居民疏散，他強調，大火發生時沒有任何一個有效的渠道通知居民逃生，因為火警鐘被關，消防到場後亦按慣例關掉消防車的警號。

大家都記得，緊急警示系統，新冠疫情令全香港手機都有響過嘅系統，按當時指引根本用唔着。 獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃

宏福苑大火死傷者分布：宏仁閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火死傷者分布：宏道閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火死傷者分布：宏盛閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

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