消防處特別巡查1500幢舊樓　揭53幢樓宇火警鐘壞　有約4％沒年檢

宏福苑火災後，消防處於今年1月19日起展開為期兩個月的「前哨行動」，巡查1,500幢舊樓，當中有部份正進行大維修。行動發現有53幢樓宇的火警鐘損壞，即佔超過3%，另有約4%樓宇沒有按規定進行年檢。署理高級消防區長（政策） 羅建新指，違規比率與消防處其他巡查相近，認為屬可接受水平。



今次行動屬額外性質，消防處調撥了一個20人小隊處理巡查。被問及一個屬額外性質的行動也揭發了不少違規情況，消防處的既有監管機制是否仍恒之有效？羅建新兩度也沒回應此問題。



消防處今日舉行新聞發佈會，簡介「前哨行動」結果。（鄭子峰攝）

消防處今日舉行新聞發佈會，簡介「前哨行動」結果。（鄭子峰攝）

消防處今日舉行新聞發佈會，簡介「前哨行動」結果。（鄭子峰攝）

署理高級消防區長（政策） 羅建新。（鄭子峰攝）

消防處透過「前哨行動」巡查1,500幢舊樓，發現有53幢樓宇（即超過3%）的火警鐘損壞，損壞情況包括控制板的訊號問題、電力問題等，但沒有發現人為關閉情況。另外，消防處發現數個改動或干擾防火間隔或窗戶的情況，相關的個案已轉介予屋宇署。被問及這些樓宇是否曾接受消防處常規檢查、當時有否違規，羅建新沒有回應。

行動中，消防處向75幢大廈的消防裝置擁有人提出檢控，涉及約1,200張傳票，另外亦發出超過2,500張「消除火警危險通知書」。羅建新指，這些通知書的遵辦限期較一般短，希望這一類風險較高的大廈業主更積極跟進消防裝置問題。而這些通知書的遵辦率亦超過九成。

羅建新表示，消防處希望透過今次行動，加強市民對消防裝置的信心，亦希望令業主更加積極跟進年檢工作。

「前哨行動」將延續兩年，目標多巡查5,000幢樓，主要巡查對象依然是舊樓及正進行大維修的樓宇。