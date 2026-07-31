國泰航班降落復飛觸地　後壓力隔板現10吋裂痕　機構列意外調查

今個月初，國泰航空CX509航班從日本東京成田飛抵香港，嘗試降落國際機場南跑道時，機組人員決定復飛，其間客機尾段機身底部觸及跑道並受損，客機最終正常降落北跑道。



民航意外調查機構今日（31日）發布調查初步報告及公告，經檢查發現，數個地板橫樑腹板、地板橫樑支座、斜板支座及框架橫樑出現變形和裂縫，另有一根地板橫樑支柱斷裂，在後壓力隔板底部亦發現一條長10吋的裂痕。事件歸類為意外，調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及原因，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。



民航意外調查機構正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及原因，以避免同類事件再次發生。（資料圖片/李澤彤攝）

逾200乘客在客機內 無人受傷

報告指出，飛機型號為空中巴士A330-343。事發於7月3日下午1時8分，客機從成田飛抵香港，在向07R跑道進場時，機組人員因操作原因決定復飛，其間機身尾部接觸跑道表面。涉事航機其後安全折返並成功着陸，當時機上有12名機組人員、203名乘客，無人受傷，其後在停機位離開機艙。

數個地板橫樑腹板變形、出現裂縫

及後涉事客機被拖往維修區，經地面檢查後，發現機腹蒙皮從FR69至FR85框架段，出現因與跑道摩擦造成的磨損痕跡。食水缸維護艙口蓋、排洩物儲存箱維護艙口蓋和航空器後部食水引流面罩亦受損。

後貨艙的進一步檢查發現，數個地板橫樑腹板、地板橫樑支座、斜板支座及框架橫樑出現了變形和裂縫。另有一根地板橫樑支柱斷裂，在後壓力隔板底部亦發現一條長10吋的裂痕。

民航意外調查機構正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及原因，以避免同類事件再次發生。（資料圖片）

事件歸類為意外

民航意外調查機構透過電子報告系統接獲國泰通知，將事件歸類為意外，總調查主任指示對此作出調查。此外，涉事飛機的設計及製造國的事故調查機關，法國航空安全監察分析局（BEA）就這宗意外調查接獲通知並已委任一名授權代表參與民航意外調查機構的調查。

調查小組正分析所收集的數據和資料

目前，調查小組已和機組人員進行面談，並收集了航班文件、飛行數據及駕駛艙錄音。其他與調查有關的資料正在收集中。調查小組會正分析所收集的數據和資料，以確定此意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和/或要跟進的調查方向。

民航意外調查機構發布的調查初步報告及公告，為調查早期取證階段確定的事實陳述。