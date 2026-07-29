國泰前地勤收賄助人蛇集團辦手續　潛逃15年回港認罪　判囚20月

國泰前地勤涉在2008至2009年間，收取人蛇集團至少1.5萬港元賄款，以助該些集團的「旅客」辦理登機手續。服務主任在2009年遭廉署拘捕後，棄保潛逃15年，至去年返港投案被捕。他今（29日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認4項串謀使代理人接受利益罪（DCCC1703/2025）。暫委法官祁士偉判刑時指，案發至今年代久遠，即使被告認罪，與即時認罪的情況有異。法庭不鼓勵棄保潛逃，故只能給予25%的刑期扣減，終判囚20個月及頒下賠償令，要求被告在出獄後6個月內，須向國泰賠償1.8萬元。



被告徐英傑（45歲）被控4項「串謀使代理人接受利益」罪，控罪指，徐英傑作為代理人，即受僱於國泰航空的機場顧客服務主任，於 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 8 月 13 日期間，在香港與周國強、楊小忠、吳家華、譚慧敏、張振華、陳建雄等人串謀，使徐英傑、吳家華、譚慧敏在無合法權限或合理辯解下，接受形式為多筆金錢饋贈，作為確保周國強等人安排的旅客，成功辦理預辦登機手續，及通知周國強等人旅客的登機情況，及在國泰航空電腦系統取得相關保安資料的報酬。

被告徐英傑潛逃15年後，在荃灣法院認罪。（資料圖片）

被告案發時是國泰客戶服務主任

案情指，被告、吳家華及譚慧敏案發時均是國泰航空的客戶服務主任，負責為乘客辦理登機手續。周國強及楊小忠則是協助內地旅客非法出境海外的犯罪組織成員。

被告會登入電腦查閱安檢等資料

在2008年9月至12月間，被告在譚的介紹下，向兩名非法出境組織成員張振華及陳建雄提供協助。即在安排旅客到達櫃檯前，把資料預先交給被告，以加快辦理登機手續的速度。被告隨後會登入電腦系統，查閱航班及安檢資料，以確保該些旅客可順利辦理手續。在確保客人順利登機後，被告會向他們匯報旅客狀況，並從中取得每次一千至兩千元的報酬。

案發期內曾收約1.5萬元

在12月至翌年8月期間，另一非法出境組織成員周國強及楊小忠亦向被告求助。被告在此期間，同樣為他們提供了上述安排，從而取得收取1.5萬元港幣及1800元人民幣報酬。

另兩名地勤亦曾作被告相類工作

在2008年12月至翌年5月間，以及在2009年3月至5月間，吳及譚分別應被告的要求，以相同方式協助周，並從中獲得每次1000至2000元的報酬。二人在此期間，分別收取了1.5萬及1.6萬元港幣的報酬，以辦理上述登機手續及簽發登機證。

被告潛逃15年去年回港被捕

被告在2009年8月13日被捕，他警誡下指，周是「New Way Travel (Hong Kong) Limited）」旅行社的中介。被告又稱在他休班時，會安排其同事吳家華及譚慧敏協助周，亦會分拆報酬。被告其後獲准保釋，惟他棄保潛逃，終在2025年7月21日在文錦渡口岸回港時被捕。

現時科技進步地勤已無法如此操作

法官引述求情指，被告利用系統漏洞持續犯案，惟現時科技進步，地勤人員已無法如此操作機場系統。被告亦沒有對保安系統構成風險。此外，被告深感後悔選擇認罪，節省法庭時間，望法官輕判。

官強調法庭不鼓勵潛逃

官判刑時指，被告在2009年8月獲准保釋，惟他其後棄保潛逃，至去年返港被捕。案發至今年代久遠，即使被告認罪，亦與即時認罪的情況有異。法庭不鼓勵棄保潛逃，因而只能給予四分一的刑期扣減，判囚20個月及頒下賠償令，要被告出獄後6個月內，向國泰賠償1.8萬元。