車牌拍賣｜「YUT G0R」5萬2千元成交為底價十倍　運輸署曾拒批

去年曾有車主向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」（粵語諧音「一哥」）遭到拒絕，入稟司法覆核後，署方重新考慮並接納申請。經歷一輪風波，「YUT G0R」車牌今日早上（1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。經四口叫價，最終以5萬2千元成交，為底價逾十倍。



「YUT G0R」車牌今日早上（1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。經四口叫價，最終以5萬2千元成交。（林子慰攝）

「YUT G0R」車牌將於本今日早上（1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。（林子慰攝）

「YUT G0R」車牌今日拍賣，底價為5,000元。（運輸署文件）

自訂車輛登記號碼「YUT G0R」底價$5000

運輸署早前公布，將於8月1日（星期六）在灣仔香港會議展覽中心舉行車輛登記號碼拍賣會。其中100個自訂車輛登記號碼將在當日上午9時25分起拍賣，當中包括「YUT G0R」，位列第30個號碼。

「YUT G0R」底價為5千元，第二口叫價跳升至3萬元。經第三口叫價5萬元，最終以第四口叫價5萬2千元成交。

另一車牌「KWA1FUNG」，粵語諧音「葵芳」，經過五口叫價，以9千元成交。

「YUT G0R」車牌今日早上（1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元，手持47號拍賣牌人士第二口叫價已躍升至3萬元。（林子慰攝）

「YUT G0R」車牌。經四口叫價，最終以5萬2千元成交，由圖中身穿黑衣服男子投得。（林子慰攝）

另一車牌「KWA1FUNG」，粵語諧音「葵芳」經過五口叫價，以9千元拍賣。（林子慰攝）

運輸署曾拒批 指「YUT G0R」影射某政府部門首長

自訂車牌「YUT G0R」於去年訂立，曾被運輸署拒絕。當時署方向申請人梁皓壹解釋，「YUT G0R」可影射某政府部門首長的俗稱，繼而推論展示該車牌號碼的車輛，會被合理地視為代表公共機構或政府部門。

申請人司法覆核質疑雙重標準 指「1G0R」曾獲批

申請人梁皓壹則質疑署方標準不一，容許另一車主的「1G0R」（諧音「一哥」）車牌，認為做法欠一致和客觀，在今年2月4日入稟高等法院，申請司法覆核，要求法庭撤銷署長的決定。案件原訂6月9日開庭處理，最終取消。

當時有報道指，運輸署在梁皓壹提出司法覆核後，向律政司索取法律意見，行使酌情權批出「YUT G0R」車牌，並安排車牌公開拍賣。

運輸署曾回應稱，不評論個別申請，又指每宗司法覆核案件皆會諮詢律政司的法律意見，再作合適處理，署方會繼續根據相關法例，以及現時審核自訂車輛登記號碼的程序和標準，考慮自訂車輛登記號碼的申請。

「YUT G0R」車牌將於本今日早上（1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。（林子慰攝）