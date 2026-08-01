臨時選民登記冊出爐　地方選區選民連續5年下跌　新登記選民增78%

2026年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民／投票人登記冊及取消登記名單今日（8月1日）發表。地方選區有約412萬名選民，比對去年正式登記冊，按年下跌約1.8萬名選民，亦是自2021年起連續5年下跌，當中21至25歲的選民人數跌幅最多。此外，今年錄得約6.49萬名新登記選民，較去年3.6萬名選民相比，增加78%。



立法會選舉12月7日舉行，宣傳海報遍布各區。（資料圖片/廖雁雄攝）

選民人數連續5年下跌

2026年地方選區臨時選民登記冊載列約412萬名選民，比對2025年正式登記冊，按年下跌約1.8萬名選民，亦是自2021年起連續5年下跌。其中，21至25歲的選民人數跌幅最多，按年跌24.1%、減少約3.4萬人。

71歲或以上選民人數依然佔比最多，有約83萬人，佔整體兩成，按年增加5.3萬名選民。18至20歲的選民人數亦錄得升幅，增12.7%、約1543人。

地方選區選民人數連續5年下跌，較2021年減少35.2萬人。

6.4萬名新登記選民 按年升78%

今年登記冊錄得約6.49萬名新登記選民，較去年3.6萬名選民相比，增加78%，另亦有約近12.8萬宗已登記地方選區選民更新資料申請。此外，有約24,900名和約57,700名選民分別因離世或經其他查訊程序後，被納入取消登記名單內，而在臨時選民登記冊被刪除。

功能界別方面，臨時選民登記冊載列約19萬名選民。選舉委員會界別分組，則有約9300名投票人。數字已計算新登記選民或投票人、投票人轉換界別分組，以及投票人因離世或經其他查訊程序而被納入取消登記名單等。

9.25發表正式登記冊

選舉事務處表示，選舉事務處早前已致函予相關選民／投票人，確認新登記或更新登記資料。

被納入取消登記名單的選民／投票人會亦收到由選舉事務處發出的提示信要求確認資格。提示信的信封為米色，信封面印有「須立刻處理 與投票權攸關」的紅色提示字句。

處方指，收件人必須於法定限期8月25日或之前使用流動裝置掃描回條上的二維碼，或透過電郵、郵寄或傳真回覆或補交資料，方可在審裁官批准後保留有關選民／投票人身分及納入相關正式選民／投票人登記冊。

選舉事務處將於9月25日發表今年的正式登記冊。