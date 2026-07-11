新民黨15周年黨慶　葉劉淑儀：繼續參與選舉　爭取更多市民支持

新民黨今日（11日）舉行15周年黨慶。行會召集人、黨主席葉劉淑儀致辭時表示，過去15 年，香港經歷嚴峻國安事件，在憲制權威被挑戰的時候，自己和新民黨都沒有退縮，堅定為正義發聲。未來該黨將繼續為市民服務，支持特區政府依法施政，維護香港的安全穩定，亦會繼續參加選舉，爭取更多市民支持。



新民黨積極參與選舉 為建制派爭取更多支持

葉劉淑儀表示，新民黨在2011年創立，當時香港經歷尖銳的政治鬥爭，建制派需要能夠獲得中產、專業人士和外籍人士支持的力量，來擴闊建制派的光譜，該黨一直積極參與不同選舉，為建制派爭取更多市民支持。過去15 年，香港經歷違法佔中、黑暴等嚴峻國安事件，在憲制權威被挑戰的時候，自己和新民黨都沒有退縮，堅定為正義發聲，反駁抹黑國家和香港的聲音。

提醒議員要花時間看文件

她又指，該黨的區議員、社區發展主任、關愛隊，堅定在地區深耕，聆聽市民的意見。至於立法會方面，她亦經常提醒立法會議員，以及有志做議員的黨友，要花時間閱讀政府的文件，學習怎樣審議條例草案、撥款建議。

她表示，新民黨從創黨初期一名立法會議員，到今天有一位行政會議非官守議員、3位立法會議員和 26 位區議員，這都是全黨上下，共同努力的成果。新民黨即將踏出下一個15年，未來該黨將繼續為市民服務，支持特區政府依法施政，維護香港的安全穩定，維護國家的主權安全和發展利益，亦會繼續參加選舉，爭取更多市民支持。

行政長官李家超出席，新民黨黨慶。（林彥汛攝）

立法會主席李慧琼出席新民黨黨慶。（新民黨）

黨慶典禮在會展舉行，多名政商界人士出席，包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、立法會主席李慧琼等。