爆旋陀螺｜屯門市廣場21商戶設對戰盤換印章　有店員指人流增10%

爆旋陀螺熱潮再起，屯門市廣場於暑假舉辦活動，21個商戶參與其中，在門口位置設置對戰盤，顧客可透過與店員比賽換取印章，繼而獲得獎賞。有參與的商戶指宣傳手法創新，店舖的人流較平日上升了10%，亦有商戶指活動帶動陀螺銷情；不止售賣玩具店的店舖，連六福珠寶分店也設有對戰盤。



有受訪店員表示，準備私人陀螺與顧客比賽，自己都樂在其中，「喚起兒時嘅回憶，又可以帶起啲新嘅小朋友認識爆旋陀螺。」



屯門市廣場於暑假舉辦活動，21個商戶參與其中，在門口位置設置對戰盤，顧客可透過與店員比賽換取印章。（董素琛攝）

屯門市廣場於暑假舉辦活動，21個商戶參與其中，在門口位置設置對戰盤，顧客可透過與店員比賽換取印章。（董素琛攝）

有21間商戶在門外設置對戰盤。（董素琛攝）

屯門市廣場於暑假舉辦活動，21個商戶參與其中，在門口位置設置對戰盤，顧客可透過與店員比賽換取印章。（董素琛攝）

爆旋陀螺愛好者去每間商舖玩：可順道看有甚麼產品吸引

今午在屯門市廣場所見，大批爆旋陀螺愛好者在中央廣場進行陀螺對決，周遭有商戶參與到陀螺活動中，在門口位置放置陀螺及對戰盤，吸者陀螺發燒友參加。店員與顧客一同大喊：「3、2、1，Go Shoot！」展開對決。

陳先生與友人郭先生從元朗來到屯門，笑言今日要與所有參與活動的商戶，進行陀螺對戰。陳先生認為，活動的概念不錯，「我又可以過嚟玩，又可以去唔同嘅商舖度，睇下有咩產品吸引。」他續指，喜歡陀螺因「可以現實同班朋友玩，唔係淨係對住部手機，個感覺會開心啲」。

袁先生說，從官網得悉活動，便帶姪仔來到屯門市廣場，與商店職員進行陀螺對決，平日會「教導」姪仔玩陀螺。他讚賞活動，「都ok嘅，起碼佢（姪仔）會帶啲嘢出嚟玩先啦。」袁小朋友則指，陀螺的玩法刺激，日後會多來商場與店員玩。

屯門市廣場於暑假舉辦爆旋陀螺活動，吸引大批愛好者參加。（董素琛攝）

商戶預備陀螺及對戰盤供顧客與店員對戰 店員樂在其中

Hot Toys店員表示，活動由昨日起舉行，顧客的反應熱烈，人流較平日有所增加，帶動陀螺類玩具的銷售。商場為參與的商戶預備了陀螺及對戰盤，不過，樂在其中的他說，已準備了私人陀螺，與前來的客人對戰，「因為商場畀我哋個陀螺，嗰強度唔係話好夠嘅，如果想有返個樂趣，咁梗係用返自己嘢會好啲嘅。」

屯門市廣場為參與活動的商戶提供對戰盤及陀螺。（董素琛攝）

店員感形式創新：喚起兒時回憶 帶起新一代認識爆旋陀螺

Momax店員表示，昨日高峰時期曾有10多個人在店舖門口等候，與店員進行陀螺對決。她指，店舖是受商場邀請而參加活動；並指自活動開始後，店舖的人流上升了約10%。另一位店員指，活動的形式創新，「喚起兒時嘅回憶，又可以帶起啲新嘅小朋友認識爆旋陀螺。」

有陀螺愛好者到六福珠寶與店員對戰。（董素琛攝）

六福珠寶都參與 店員指帶動小朋友及家長一齊過來

六福珠寶職員表示，最多人前來與店員進行陀螺對戰的時段為下午3時至4時，形容活動是一件正面的事，「通常都係帶動咗小朋友先，但通常小朋友會有家長一齊過嚟，譬如啲家長可能會入嚟行個圈，咁樣都有嘅。」