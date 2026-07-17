爆旋陀螺熱｜全港掀搶購、對戰熱潮　信和：帶動茶飲等另類消費

爆旋陀螺熱潮近來席捲全港，成為年青人及小朋友之間最炙手可熱的活動，不少熱愛玩陀螺的年輕人都會在商場等地進行。信和置業首席商務總監蔡碧林今日（17日）在電台節目中表示，爆旋陀螺熱成功帶動商場內的另類消費，直接刺激商場內茶飲店等生意。



隨處也有陀螺對戰，令場地氣氛十分熱烈。（資料圖片/梁鵬威攝）

蔡碧林在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，爆旋陀螺的熱潮成功帶動商場內另類消費，由於陀螺愛好者普遍年紀較輕，不少小朋友及年青人會成群結隊地在商場聚集對戰，從而直接帶動商場內茶飲店生意，「帶動咗另類嘅一啲消費囉，因為可能茶飲啊方便。」

同時，市面上推出的一些限量版陀螺更引發球迷及玩家瘋狂追捧，甚至出現「通宵排隊」的情況。蔡碧林說，集團旗下商場內有三間舖頭需要安排顧客排隊入貨，商場方面「都要做得好妥當」。

隨處也有陀螺對戰，令場地氣氛十分熱烈。（資料圖片/梁鵬威攝）

不過，有部分商場過去曾因大批市民排隊爭購上限量版陀螺而引發混亂，被問到會否擔心若處理不當或會演變成公關甚至安全危機時，蔡碧林表示，憑藉多年的經驗，團隊能夠做到精準管理。

信和集團資產管理董事蔡碧林。（資料圖片）

至於陀螺熱會否只是「短暫嘅熱潮」，蔡碧林認為，市場上每一樣事物的熱潮必然會有其週期與高低起伏，屬於正常現象。她強調，對商場營運者而言，核心的「藝術」在於能否準確捕捉潮流的脈搏，她舉例指，今年適逢高達的一個IP的30周年，集團亦有相應的部署，「我哋個潮流捕捉係要好準確嘅，所以呢個就係我哋做商場嗰個藝術。」