口罩供應商稱政府未付900萬口罩費用　入稟追討逾1801萬元

口罩供應商聲稱於2020年參加政府的本地口罩生產資助計劃，並向政府提供1300萬個口罩。惟該公司指，政府只支付首兩期的貨款，其中約900萬的口罩並未付款，涉款額逾1801萬元。此外，政府亦未依協議提供生產線資助逾57萬元。該公司上周五(31日)入稟高等法院，向政府追討逾1858萬元。



原告為HKER MEDICAL SUPPLIES LIMITED，被告為律政司司長。

口罩供應商入稟高等法院向政府追討欠款。(黃浩謙攝)

原告指政府協議每月會購200萬口罩

原告在入稟狀指，於2020年初，政府因疫期時口罩供應短缺，推出本地口罩生產資助計劃，為在港設立生產線的口罩供應商提供資助。原告於本年3月申請參加計劃，其後獲批。同年5月，原告和商務及經濟發展局簽訂協議，政府會就原告設立生產線，分4期提供資助，合共250萬元。此外，政府每月會向原告購買200萬個口罩。

曾向政府提供1300萬個口罩

原告就設立生產線，滿足申請首三期資助的要求。此外，原告於2020年5至12月，生產七批口罩，合共1300萬個，並送至政府所指定的地方。

指政府只支付首兩批口罩的費用

惟原告指，政府只就設立生產線，支付首兩期款項，合共約76.8萬元，但未有支付第三期款項不少於57.6萬元。此外，政府只就該1300萬口罩，支付首兩批口罩的930.9萬元。原告指，政府收取另外5批口罩，合共900.6萬個，但未有支付款項。原告指，每個口罩的成本不少於2元，因此涉款不少於1801.2萬元。

原告現入稟追討資助的第三期款項不少於57.6萬元，和5批口罩的款項不少於1801.2萬元，合共1858.8萬元。