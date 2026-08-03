外勞｜逾1300航空業職位申請獲批　計劃下6300配額已全數用盡

運輸及物流局透過第四批航空業輸入外勞計劃，向33間合資格公司批出共1,366個配額，涵蓋計劃下10個工種，包括地勤人員、機坪服務員及機艙工作員等。連同之前三期，計劃下的6,300個配額已全數批出。



運輸及物流局透過第四批航空業輸入外勞計劃，向33間合資格公司批出共1,366個配額。（資料圖片）

運輸及物流局表示，在第四批航空業輸入外勞計劃中，有33間合資格公司申請共1,673個輸入勞工配額，涵蓋計劃下九個工種。經運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組審批後，運物局常任秘書長決定向所有有關合資格公司批出共1,366個配額，包括全部516個續約配額的申請。

在所有工種中，機坪服務員獲批的配額數目最多，達263個；地勤人員獲批配額有220個；牽引車司機有133個。

運輸及物流局透過第四批航空業輸入外勞計劃，向33間合資格公司批出共1,366個配額，涵蓋計劃下10個工種。（運輸及物流局）

在計劃下，獲批的合資格公司須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400元，而機管局亦會撥出與申請人繳交總額相若的款項，有關款項會用以補貼負責機場運作的本地前線員工的交通費用。

在完成第四輪申請後，計劃下的6,300個配額已全數批出。當局指，會繼續和機管局與持份者諮詢小組定期交流會面，聽取各持份者對計劃的意見，亦會繼續透過有關諮詢小組加強資訊發放，以便順利落實和執行計劃。