來稿｜極端氣候下如何保障戶外勞工？

來稿作者：羅浚軒



勞工政策慢慢改善，法定最低工資維持「一年一檢」機制，時薪上調至港幣43.1元；「連續性合約」由「418」修訂為「468」，擴闊兼職僱員保障範圍；取消強積金對沖安排亦已全面落實。同時，政府正加快推進數碼平台工作者（如外賣員、送貨員）工傷補償立法，預計於立法會進一步審議。上述措施標誌着制度層面的重要進展，但作為社工學生，我觀察到基層勞工所面對的結構性困境，仍未因政策改善而根本改變；尤其在氣候變化加劇的背景下，戶外勞工正承受日益嚴峻的健康與安全風險。



工作環境：制度與執行有落差

近年每逢夏季，香港持續出現酷熱/ 極端酷熱天氣。勞工處自2023年推行的《預防工作時中暑指引》及「工作暑熱警告」制度，已逐漸成為重要參考框架。該制度將熱壓力分為黃色、紅色及黑色三級，協助僱主與僱員評估風險並採取相應措施。然而，制度的成效仍取決於執行力度。在實務層面，不少戶外工作者仍面對「有指引、無落實」的情況。

近年4月，勞工處與食環署官員視察垃圾收集站並向清潔工派發防暑物資，顯示政府嘗試從宣傳與設施兩方面改善工作環境。部分翻新設施亦提供冷氣休息空間及基本生活配套，屬正面發展。然而，這類改善仍未全面覆蓋不同工種與工作地點。大量建築工人、園藝工人及外賣員，仍需在缺乏遮蔽與休息設施的環境下長時間工作。

兩位官員亦視察站內為前線工人設置的福利及防暑設施。該垃圾收集站於去年完成翻新，設有更衣室及個人物品儲存空間，並提供休息及用膳設施，同時配備空氣調節系統、冷熱水飲水機、微波爐、雪櫃及電風扇等，為員工提供合適的休息環境。這一舉措值得稱許，因為它不僅是「派人派水」的表面功夫，而是從硬件設施到制度安排，試圖為前線工友創造一個真正可休息、可降溫的空間。

然而，現實中並非所有工作地點都具備同等的條件。很多清潔工、建築工人、園工、外賣騎手等，每天需要在沒有遮蔭、沒有空調、甚至沒有基本休息點的地方工作數小時。即使有工作暑熱警告生效，若僱主不提供足夠的防暑設備、不安排合理的工作與休息時間、不給予足夠的水分補充，警告便只是「紙上談兵」。前線清潔工友在夏季往往面對較高的熱壓力風險，呼籲各主管於工作地點確立清晰的工作及休息指引，留意勞工處發出的工作暑熱警告級別，並因應戶外環境提供足夠的防暑設備。這番話點出了問題的關鍵：制度已有，但執行仍有落差。

工傷保障：邁向公平重要一步

政府正推動平台工作者（包括外賣員、送貨員）的工傷保障與傳統勞保看齊。根據初步構思，病假補償將按過去3個月平台平均月收入的五分之四（80%）計算，並由多平台共同分擔責任。今年5月，特首李家超出席勞動節酒會時表示，「無論送餐還是送件，保障都會在身邊」。預計明年提出立法建議，若能順利通過，將是勞工保障的重要里程碑。

以往外賣及送貨平台的工作者多被歸類為「自僱」，難以享受傳統僱員的工傷保障。政府參考其他地區經驗，初步構思要求工作者需滿足一定條件才獲納入補償機制，包括在平台登記、由演算法分發訂單、由平台計算收入等。然而，平台工作者的保障只是基層勞工處境的一環。戶外工作者面對的挑戰，尤其是氣候變化帶來的極端高溫影響，更值得社會深切關注。

氣候變化：極端高溫衝擊基層

氣候變化正重塑勞工處境。極端高溫、暴雨及颱風等天氣，不僅增加職安風險，亦加劇健康不平等。清潔工、地盤工人及保安員等基層勞工，往往是最早暴露於風險、卻最缺乏資源應對的一群。這不僅是勞工議題，更是氣候公義問題。在此背景下，社區介入顯得尤為重要。透過「資產為本」社區發展（Asset-Based Community Development，ABCD）模式，我們可發掘基層勞工的能力與網絡，促進其參與公共議題。同時，在地化教育（place-based education）及社區藝術（community art）提供了創新的公共教育途徑。

長期從事體力勞動也容易引致肌肉勞損及職業病。這不單是勞工權益議題，更是氣候公義的體現：弱勢群體往往承受更大的環境代價，卻最少擁有應對資源。我們需要透過資產為本社區發展模式，發掘基層勞工的潛能與聲音，推動更具韌性的社區建設。社工透過與不同持份者建立聯繫、溝通和聯絡，持續關注此問題。

在地教育：聽見戶外工作者的聲音

除了傳統社區發展模型，我們亦可以考慮更多在地化教育（place-based education），以社區藝術（community art）連結不同持份者。透過中學生、大學生的創新介入 (Innovative Intervention)方式，期望展現戶外工作者不同的工作面和另一面：工作的辛酸、工作時的噪音、工作時的困難。同時，利用社區教育形式教育公眾關於戶外工作者的實際工作需要和保護措施。戶外工作者的公共空間也值得關注。

筆者親自參與了油麻地砵蘭街38號「樂地」地舖「烈日•同行」——戶外工作者休息空間探索活動相關活動、遊戲及參觀展覽，仔細留意中學生對於戶外工作者網上資料的研究，以及細心設計整個店舖：有着冷氣機、工人鞋和不同的社區藝術展示，可見中學生研究熱誠。為提升公眾對戶外工作者休息空間不足的關注，香港教育大學數學及資訊科技學系與香港中國婦女會中學服務學習隊合作舉辦，透過科技、藝術與體驗，共同探索後巷活化可能性。活動內容包括：展覽導賞（從文學與藝術感受戶外工作者的喘息空間，運用空間數據分析戶外工作者與休憩空間的距離分佈）、體驗式遊戲及「AI+後巷狂想曲」。

AI+後巷狂想曲主要是透過觀看真實後巷閉路電視片段，並運用 AI 影像生成技術，重新想像更友善的後巷空間。設計遊戲十分有趣，其中一個設計是在箱子裏估計地盤工人的物品，包括工人鞋、保護耳塞、清潔用品，以及在日本或大型地盤工人均有使用的厚厚的可配置風扇設備。我認為要透過遊戲式學習才能理解地盤工人工作。事前的確十分多準備功夫。

同時，我亦親自換上地盤工人戴耳遊戲，十分印象深刻。當戴上耳塞之後播放地盤工人工作時打樁的聲音，其實十分困難聆聽，就算在旁邊別人、其他工人或身邊朋友的工人說話。說話很多時聽錯，例如檸檬茶同奶茶都有「茶」字，講同事幫手買外賣，其實很難聽得到究竟是買鳳爪排骨飯還是鹹魚肉餅飯。安裝尺寸可能亦會聽錯，例如兩吋三吋等字眼很相似，再混雜嘈雜聲音當中根本難以聽到，或者都要靠口型手勢等確保安裝尺寸十分準確。這讓我深刻體會到地盤工人或其他工種，若果有粉塵疾病的危機，工作環境的挑戰遠超一般人想像。

職業健康方面，建造業工人長期面對粉塵與噪音威脅，矽肺病等職業病風險不容忽視。政府與相關機構已推出減塵工具資助及免費醫學監測計劃，但使用率及認知度仍有提升空間。預防措施需從制度、設備及教育三方面同步推進。另一方面，清潔工在外判制度下普遍面對低薪、工時長及福利不足等問題，形成「在職貧窮」。即使最低工資上調，若未同步改善外判制度與合約安排，勞工處境仍難有根本改善。

以人為本：三管齊下回應需要

戶外工作者是城市運作不可或缺的一環，他們維繫環境整潔、城市安全及基建發展，卻往往被忽視。透過政策改善、社區教育及跨界合作，我們有機會重塑一個更具包容性與人性化的城市空間。從勞工保障到社區實踐，從制度改革到公眾教育，唯有多管齊下，才能真正回應基層勞工的需要，並促進社會的整體凝聚力。

我們需要：政策層面應持續檢討最低工資機制，探討生活工資可行性，並逐步改善外判制度；社區層面可透過ABCD模式及公共空間活化，提升基層勞工參與與社區連結；公眾教育方面應結合學校與社區資源，提升社會對勞工處境的理解；職安健方面需加強執法與支援，確保防暑與防塵措施真正落實；平台經濟方面則應盡快完成立法，建立清晰而具包容性的保障制度。

清潔工困境、地盤工人噪音挑戰、平台工作者保障真空: 這些都是香港勞工處境的縮影。作為社工學生，我將持續關注勞工權益，積極推動社區發展，助力社區凝聚力。唯有當每一個戶外工作者的聲音都被聽見、每一個勞工的尊嚴都被尊重，我們才能真正建立一個公正、包容、可持續的社會。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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