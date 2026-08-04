李嘉誠基金會夥迪士尼邀2.4萬外傭免費看《反斗奇兵5》　明起登記

李嘉誠基金會及迪士尼將於本月一連4個周日舉辦電影放映會，邀請2.4萬名外傭在六間百老匯院線旗下指定戲院免費入場觀看《反斗奇兵5》。基金會指，報名於明晚（5日）9時正開始 ，有意參加人士在第三方平台登記、選擇心儀日期、時間及戲院後，即可取得QR Code入場，名額有限，先到先得。



李嘉誠基金會及迪士尼於八月一連4個周日舉辦《反斗奇兵5》電影放映會，安排2.4萬名外傭免費入場觀影。

《反斗奇兵5》電影放映會於8月9日、16日、23日和30日，在六間百老匯院線旗下指定戲院舉行，包括荃灣百老匯戲院、太古城 MOViE MOViE Cityplaza、旺角朗豪坊 GALA CINEMA、觀塘apm B+ cinema、中環PALACE ifc，以及元朗 YOHO MALL MY CINEMA。

有意參加者須於8月5日晚上9時正到訪 https://s.klook.com/lksf_toystory5 或登入「李嘉誠基金會」Facebook專頁 https://www.facebook.com/lksforg/ 最新貼文內連結，前往第三方平台登記，選擇心儀日期、時間及戲院，即可取得專屬QR Code入場，名額有限，先到先得。

李嘉誠基金會指，觀賞電影外電影院會提供爆谷與飲品，香港迪士尼更額外向入場外傭朋友送贈一份小紀念品。