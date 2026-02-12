李嘉誠基金會請5000名外傭遊迪士尼樂園　一文看清門票領取安排

李嘉誠基金會早前宣布，邀請5,000名來自印尼及菲律賓等國的外傭，分別在3月29日及4月12日兩個星期日免費遊香港迪士尼樂園，並贈送每人兩份正餐及一份特色小食的餐飲券，以及一張出行八達通卡。一文看清門票領取安排。



香港迪士尼樂園（資料圖片）

李嘉誠基金會與香港迪士尼合作，分別於3月29日及4月12日兩個星期日，邀請5,000名外籍家庭傭工免費遊香港迪士尼樂園，並贈送兩份正餐及一份特色小食的餐飲券，以及一張出行八達通卡，向默默耕耘的外籍家庭傭工致謝。

除了邀請菲律賓社群外，更邀請印尼、印度、斯里蘭卡、尼泊爾及泰國傭工參與，名額由去年4,000增至5,000個，今年夥拍3家全新的非牟利機構，包括印尼移工工會、白恩逢之家及基督教勵行會。

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》( FROZEN）主題園區「魔雪奇緣世界」（WORLD OF FROZEN）。（資料圖片/梁鵬威攝）

登記領取迪士尼門票安排如下：

1. 基督教勵行會 (Christian Action) – 透過熱線電話及電郵登記，先到先得（登記已截止）

2. 印尼移工工會 (Indonesian Migrant Worker’s Union) – 登記連結將於 IMWU 的 Facebook 專頁發布，先到先得（預計於 2 月 16 日發布）

Facebook連結：https://www.facebook.com/IMWUHK/

3. 伯大尼之家 (Bethune House) –

* 第一階段： 透過熱線電話及電郵登記，由合作夥伴移工組織及教會協助（此部分登記已截止）

* 第二階段： 登記連結將於 Bethune House 的 Facebook 專頁發布，先到先得（此部分預計於 2 月 19 日發布）

Facebook 連結：https://www.facebook.com/BethuneHouse/