李嘉誠現身　公布資助200肝癌病人到3私家醫院用Histotripsy治療

長實和黃系資深顧問李嘉誠今日（20日）再現身，公布策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，病人只需港幣5萬元，便可接受Histotripsy治療。



長實和黃系資深顧問李嘉誠今日（20日）再現身，公布策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療。圖為周一（18日)下午5時許拍攝。(李嘉誠基金會圖片)

李嘉誠基金會2024年11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統，將於2025年初開始使用。（資料圖片/夏家朗攝）

李嘉誠：收到一些患者來函感嘆保險不包 未能接受Histotripsy治療

李嘉誠基金會表示，李嘉誠自2024年起透過基金會分別捐贈三部Histotripsy儀器予香港大李嘉誠學醫學院、中文大學醫學院和養和醫院後，陸續收到一些患者來函，感嘆因未有保險覆蓋，而未能接受Histotripsy無創手術。

為此李嘉誠在策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療。

李嘉誠基金會2024年11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(資料圖片/夏家朗攝)

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三間醫院參與公益善舉 患者接受Histotripsy治療只需付5萬元

基金會表示，今次得到三間醫院支持，願意與基金會合作，參與公益善舉，令患者能以5萬元港幣接受Histotripsy治療（未包括醫院技術評估費用）。三間醫院篩選認可的病人，具體應診流程，以及相關聯絡查詢方式，會於各醫院網頁刊登，詳情將由三間醫院各自容後公布。

「愛能助」醫療計劃自2019年推出，迄今已撥出逾2.03億港元，支援「夾心基層」病人、大學醫科生、視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等近7萬人次。

香港中文大學醫院 查詢熱線：3946 6888

港怡醫院 查詢熱線：3153 9920

養和醫院 查詢熱線：5213 6365

養和醫療集團2025年4月29日公布，李嘉誠基金會主席李嘉誠親身參與肝癌無創組織碎化系統的示範。（養和醫療集團提供圖片)

養和醫療集團2025年4月29日公布，李嘉誠基金會主席李嘉誠與養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（右）見面，這是李嘉誠首次見到Histotripsy 2.0系統。（養和醫療集團提供圖片)