李嘉誠現身 公布資助200肝癌病人到3私家醫院用Histotripsy治療
撰文：倪清江
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長實和黃系資深顧問李嘉誠今日（20日）再現身，公布策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，病人只需港幣5萬元，便可接受Histotripsy治療。
李嘉誠：收到一些患者來函感嘆保險不包 未能接受Histotripsy治療
李嘉誠基金會表示，李嘉誠自2024年起透過基金會分別捐贈三部Histotripsy儀器予香港大李嘉誠學醫學院、中文大學醫學院和養和醫院後，陸續收到一些患者來函，感嘆因未有保險覆蓋，而未能接受Histotripsy無創手術。
為此李嘉誠在策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療。
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三間醫院參與公益善舉 患者接受Histotripsy治療只需付5萬元
基金會表示，今次得到三間醫院支持，願意與基金會合作，參與公益善舉，令患者能以5萬元港幣接受Histotripsy治療（未包括醫院技術評估費用）。三間醫院篩選認可的病人，具體應診流程，以及相關聯絡查詢方式，會於各醫院網頁刊登，詳情將由三間醫院各自容後公布。
「愛能助」醫療計劃自2019年推出，迄今已撥出逾2.03億港元，支援「夾心基層」病人、大學醫科生、視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等近7萬人次。
香港中文大學醫院 查詢熱線：3946 6888
港怡醫院 查詢熱線：3153 9920
養和醫院 查詢熱線：5213 6365
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