地盤禁煙｜勞工處試用紅外線無人機助查熱源　研結合AI偵違例吸煙

地盤全面禁煙法例於上月17日生效，勞工處今日（5日）表示，截至周二（4日）巡查近1,400個地盤，發出39張定額罰款通知書，另向未有採取合理步驟防止吸煙的承建商發出11張敦促改善通知書，並正考慮就兩宗個案提出檢控。



勞工處又指，自去年10月至今年7月以小型無人機進行了64次執法行動，提出224項檢控及發出623張法定通知書，近期亦測試配備紅外線熱感應鏡頭的無人機，偵測地盤內熱工序及熱源，並研究結合人工智能影像分析技術，協助識別違例吸煙行為，預計研究需時約9個月至一年。



勞工處助理處長（職業安全）溫治平8月5日介紹以無人機加強工地安全巡查的安排，背景圍板已展示「地盤已實施全面禁煙」等安全宣傳標語。（馮文傑攝）

勞工處人員8月5日在地盤操控無人機進行示範飛行，展示遙距巡查工地環境及安全風險的應用。（馮文傑攝）

紅外線可標示熱源 可高空快速識別地盤內的異常熱源及火警風險

勞工處助理處長（職業安全）溫治平表示，無人機配備紅外線熱感應鏡頭後，可從高空快速識別地盤內的異常熱源及高危工序，包括電焊、風煤切割等工作。執法人員可透過普通錄像鏡頭的變焦功能，進一步確認熱源位置及附近安全措施，例如有否存放易燃物品。

溫治平指，無人機技術有助職安主任由傳統「事後觀察」轉向較早期的風險識別，尤其可留意大型機械、吊運工序或熱工序是否存在異常發熱情況。若發現可疑熱源，地面巡查人員便可進入地盤作深入檢查及搜證。

勞工處巡查時設有兩支專責小隊，「飛行小隊」負責操控無人機及從高空辨識高危位置，「地面部隊」則按飛行小隊提供的資料進場巡查和執法。溫治平認為，無人機可克服地理及高度限制，讓人員在進入地盤前先掌握風險位置，提升巡查效率。

勞工處人員操作無人機遙控器，旁邊設置即時影像監察屏幕，配合工地安全巡查工作。（馮文傑攝）

吸煙熱點可設為攝氏60至80度 仍須結合行為分析

就地盤禁煙執法，溫治平表示，無人機系統可調校熱感應溫度範圍，例如將攝氏60至80度設定為懷疑吸煙的熱點範圍。當屏幕出現紅點後，執法人員會再以一般鏡頭、相片及錄像核實，並通知地面小隊跟進。他說：「可以調節溫度在60至80度，通常吸煙都會在這個溫度，這個範圍的溫度就會在螢幕上出現紅點。」

不過，紅外線鏡頭只能反映熱源，未必能單憑一個紅點判定有人吸煙，因地盤內亦有焊接、切割等高溫工序。勞工處正研究把紅外線感應、對人特徵辨識及吸煙動作分析結合，以提高判斷準確度。溫治平說：「未來就是紅外線加認人，再加上一些行為，因為吸煙時是會有一些吸煙、抽煙的行為，分析這三個元素就方便再精準地斷定有沒有人在吸煙。」

他補充，現階段暫未透過無人機，發現地盤內違例吸煙個案，相關人工智能技術仍在研究及測試階段。

無人機助危險事故調查 可建立3D模型量度吊臂角度

除日常巡查外，無人機亦可用於嚴重工業事故調查。溫治平指，調查人員可利用無人機在高空拍攝大量高清相片，再以特定軟件建立三維實體模型，重現意外現場，協助分析事故成因。

他以一宗「履帶式移動式起重機」翻側事故為例，事故中翻側的吊臂，橫跨約20米深的泥坑。由於起重機機身狀態不穩定，若由職安主任親身接近搜證，會有一定人身風險。現時利用無人機協助，則可在較安全距離，環繞起重機拍攝及錄像，再利用3D模型量度吊臂伸延長度及角度，供調查人員分析。

熱感應解像度及天氣仍有限制 擬擴充設備

溫治平說，紅外線無人機的應用仍有局限。熱感應鏡頭現時仍處於測試階段，解像度有待提升；熱源亦可能被建築結構、室內環境或其他遮蔽物阻隔，增加漏檢可能。無人機的飛行範圍亦會受地盤環境是否有較多屏蔽物、飛行高度不得超逾90米及天氣狀況影響。

勞工處表示，若發現熱源或可疑情況，仍須由巡查人員作現場核實，不能單憑熱成像畫面作出執法判定。處方會繼續研究引入人工智能影像分析及更小型設備，以提升在遮蔽或較狹窄位置巡查的能力。

溫治平表示，今年地盤工業意外情況並不理想，勞工處會繼續加強巡查執法，同時做好職業安全及健康宣傳教育工作，冀透過科技、執法與行業教育多管齊下，減少地盤事故及違規情況。

勞工處就地盤全面禁煙巡查約1400個地盤 發39張罰款通知書

地盤全面禁煙法例於上月17日生效，勞工處今日表示，截至周二巡查近1,400個地盤，發出39張定額罰款通知書，另向未有採取合理步驟防止吸煙的承建商發出11張敦促改善通知書，並正考慮就兩宗個案提出檢控。