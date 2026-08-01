地盤禁煙｜巡過千地盤發36張定額罰款　勞工處：不算高但非最理想

地盤全面禁煙條例實施兩星期，勞工處處長許澤森今日（1日）表示，處方巡查逾1,200個地盤，發出36張定額罰款通知書，當中兩宗為市民舉報，另亦向承建商發出9張敦促改善通知書，有2宗考慮提出檢控。他指，吸煙工人仍然佔一定比例，他們未適應措施是預期之內，又強調並非禁止工人吸煙，而是要求他們在地盤範圍外吸煙，認為工人未必沒有意識，只是行為未能跟上。



地盤全面禁煙條例實施兩星期。（資料圖片/朱子熙攝）

勞工處處長許澤森：需時改變工人吸煙文化

勞工處處長許澤森接受港台節目《星期六問責》訪問時稱， 處方首兩周突擊巡查逾1,200個地盤，發出36張定額罰款通知書。處方收到逾60個市民轉介或舉報個案中，有兩宗經巡查後發出定額罰款通知書。

他重申數字非最理想，但不算高，工人仍未適應措施是預期之內。他指吸煙工人仍然佔一定比例，處方並非禁止工人吸煙，而是要求他們在地盤範圍外吸煙，措施實施後，工人需在行為上作出調整、需時改變文化，最終目標是「一張定額罰款通知書也不發出」。

過程中有個適應階段，繼續會有吸煙習慣的工人，他要在行為上做調整，有些工人意識未必沒有，但行為有時候未跟得上，這些情況都是在我們預期內，當然我們最終想達致的目標是甚麼？我們想達致的目標是我們去巡查時，一張定額罰款通知書都未能發出，這就是我們的目標。 勞工處處長許澤森

地盤全面禁煙條例實施兩星期。（資料圖片）

向承建商發9張敦促改善通知書 2宗考慮提檢控

此外，處方向承建商發出9張敦促改善通知書，有2宗考慮提出檢控，涉及吸煙管理差強人意，處方提出檢控時會考慮地盤內禁煙告示是否清晰、承建商有否避免工友將火機及香煙帶入地盤。

他強調，在過千個巡查地盤當中，只有兩宗考慮檢控，反映絕大部分地盤負責人能到核心基本的禁煙管理措施，屬理想水平，但有空間做得更好。

勞工處處長許澤森。（資料圖片/朱子熙攝）

網約車工作者納工傷補償機制？許：初步評估不會用同一制度

此外，政府擬立法完善平台工作者的工傷補償機制，有意見認為平台工作者「等單、搶單」時段應納入受保障範圍。許澤森稱，平台工作具特硃性，舉例一周工作逾40小時、接近全職的工作者人數不超過四分之一，判斷何謂「等單、搶單」的時間是非常困難，對平台營運商而言，亦難以計算對保險成本的影響。

當局建議先聚焦從事食物和貨物外送服務的平台公司及平台工作者，被問網約車工作者會否包含在內，許澤森稱，待網約車法律制度落實後會再檢視，但初步評估不會用同一制度處理，因網約車有「人車合一」的概念，其接單的保險安排，與派送食物貨物的工作環境不同，但會檢視能否協調，不排除是需要探討的可能性。