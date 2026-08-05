流感｜衞生署購130萬劑疫苗　另助私醫購30萬劑　科興月底起運港

衞生署今日（5日）公布政府為2026/27年度「季節性流感疫苗接種計劃」採購四款、約130萬劑疫苗。其中，53萬劑國產「科興」注射式滅活流感疫苗本月下旬起分批運香港，約66萬劑由法國藥廠「賽諾菲」製造的注射式滅活流感疫苗預計10月中旬起運港。



衞生署表示，採購工作完成，正積極籌備各項疫苗接種安排。同時，今年續推行「家庭醫生疫苗採購先導計劃」，為合資格醫生協助採購30萬劑疫苗，較上年度增加20萬劑。



衞生防護中心。（資料圖片）

技術平台 藥廠名稱 疫苗名稱 註冊編號 採購劑數 注射式滅活流感疫苗 賽諾菲 Vaxigrip Trivalent Influenza Vaccine HK-68672 約660,000劑 注射式滅活流感疫苗 科興 Anflu Influenza Vaccine HK-68671 約530,000劑 噴鼻式減活流感疫苗 阿斯利康 Flumist Trivalent Influenza Intranasal Vaccine HK-68239 約60,000劑 注射式重組流感疫苗 賽諾菲 Flublok Trivalent Influenza Vaccine HK-68673 約60,000劑

衞生署表示，本年度共採購約130萬劑疫苗，由兩間持牌藥物批發商中標，涉及四款疫苗，包括約66萬劑、由藥廠「賽諾菲」製造的注射式滅活流感疫苗；約53萬劑、由「科興」製造的注射式滅活流感疫苗；約6萬劑、由「阿斯利康」製造的噴鼻式減活流感疫苗；以及約6萬劑、「賽諾菲」製造的注射式重組流感疫苗。

全為三價季節性流感疫苗 與世衞建議相符

衞生署指，全部均為疫苗可預防疾病科學委員會所建議的三價季節性流感疫苗，與世界衞生組織2026/27年度北半球流感季節建議採用的疫苗組合相符。

此外，該四款疫苗已獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，符合安全、效能和素質方面的嚴謹標準，包括藥劑製品生產商必須符合國際組織「藥品檢查合作計劃」（PIC/S）所訂立的藥品生產質量管理規範（GMP）指引的要求。

衞生署今日（5日）公布，政府為2026/27年度「季節性流感疫苗接種計劃」，採購共四款、約130萬劑疫苗。（資料圖片）

引入不同供應商 分散供應鏈風險

為提升供應穩定性，政府今年透過改進採購過程引入不同供應商，分散供應鏈風險，並確保疫苗來源的可靠性和可持續性。政府會繼續採用「先進先出」的方針，因應中標批發商的送貨安排，靈活調配疫苗運送。

助家庭醫生採購30萬劑疫苗 較上年度增20萬劑

衞生署又指，政府上年度推出「家庭醫生疫苗採購先導計劃」，反應正面，故於2026/27年度繼續推行計劃，並加強安排，料有助進一步提升私人市場疫苗供應的穩定性，鼓勵合資格市民接種疫苗。計劃安排如下：

（一）為合資格醫生協助採購的流感疫苗由10萬劑增加至30萬劑，包括賽諾菲注射式滅活流感疫苗及科興注射式滅活流感疫苗

（二）擴大合資格醫生範圍至同時參與「疫苗資助計劃」及至少一項政府資助基層醫療健康計劃的醫生

（三）理順整體流程安排，簡化同意參與疫苗資助計劃的流程



署方提醒，接種季節性流感疫苗是最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低入院及死亡風險。根據本地過往數據，冬季流感季節通常在每年1月至3或4月出現。接種季節性流感疫苗後，身體需要兩星期才能產生足夠抗體作有效保護。