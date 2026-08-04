流感｜7歲男童中甲流　情況惡化今病逝　今年首宗兒童死亡個案

​衞生署衞生防護中心昨日（3日）公布，一名7歲男童感染甲型流感後病情惡化，需留醫兒童深切治療部。中心指，該名男童延至今日（4日）不治，是本港今年首宗兒童因感染流感而離世的個案。



中心提醒市民，目前正值流感季節，未來數周流感的活躍程度預計會維持在高水平。市民應保持嚴格的個人及環境衞生，而高危人士乘搭公共交通工具或到人多擠迫的地方，應佩戴外科口罩。



一名7歲男童自7月起出現咳嗽及發燒等徵狀，直至昨日（8月3日）病情惡化，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，經化驗證實感染甲型流感併發休克及腦病變，情況危殆。（資料圖片）

男童染甲型流感病毒 發病七日到醫院求醫 併發休克及腦病變

該名7歲男童於7月27日起出現咳嗽及流鼻水，上周六（8月1日）起發燒，直至昨日（3日）病情惡化，被帶到醫院求診。經化驗後，證實對甲型流感病毒（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克及腦病變。

有接種季節性流感疫苗 潛伏期內沒有外遊

中心初步調查結果顯示，男童曾接種2025/26度季節性流感疫苗。他在潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日出現上呼吸道症狀，經快速抗原檢測證實對流感病毒呈陽性反應，但病況輕微，無需入院，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生署衞生防護中心呼籲，公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。（資料圖片）

衞生防護中心：未來數周流感活躍程度維持高水平

衞生防護中心提醒市民，目前正值流感季節，未來數周流感的活躍程度預計會維持在高水平，提醒市民應保持嚴格的個人及環境衞生，而高危人士乘搭公共交通工具或到人多擠迫的地方，應佩戴外科口罩。

中心又指，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。