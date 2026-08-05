元朗過渡性房屋紮鐵分判商「工頭」認向工人收賄5萬元　判監7個月

廉政公署今日（5日）表示，早前被廉署起訴的元朗過渡性房屋項目紮鐵分判商「工頭」陳港安，今於粉嶺裁判法院承認於五個月內，向一名工人收賄共逾50,000元以協助對方繼續獲聘，他承認七項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條，被判入獄7個月。



一名遭廉政公署起訴的元朗過渡性房屋項目紮鐵分判商「工頭」，今日在粉嶺裁判法院承認於5個月內向一名工人收賄共逾50,000元以協助對方繼續獲聘，被判入獄7個月。（資料圖片/曾梓洋攝）

廉署表示，現年33歲的陳港安，是信豐工程有限公司時任紮鐵「工頭」。裁判官溫紹明判刑時表示，本案罪行性質非常嚴重，被告長時間剝削工人利益，剝削幅度佔工人日薪兩成，對工人造成傷害，而且影響社會公平，判處被告即時入獄7個月。裁判官又頒令被告須歸還涉案款項逾50,000元。

收逾5萬元賄款助工人繼續獲聘

案情透露，案發時信豐工程是元朗八鄉一個過渡性房屋項目的紮鐵分判商，被告為該地盤的「工頭」，負責招聘和監督紮鐵工人，以及向工人發放薪金支票。2023年10月至2024年2月共五個月期間，被告從一名受其監督的紮鐵工人接受七筆賄款共逾50,000元，以協助對方繼續獲信豐工程聘用。

涉案紮鐵工擔心不支付賄款會失去工作

廉署指，信豐工程不容許員工就其事務或業務從他人接受利益。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告在涉案紮鐵工人入職後不久，便向對方索賄每日500元。該紮鐵工人日薪2,450元，他相信若不支付賄款便會失去工作，因而應被告要求支付有關款項。