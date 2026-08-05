前滙豐銀行職員涉收賄助中介開戶涉款2.9萬　三人遭廉署起訴

廉政公署昨日（4日）落案起訴三人，涉嫌收受及提供賄款共29,000元。案情指，一名負責轉介客戶予保險經紀公司投保的中介，涉嫌與其他人串謀向一名時任滙豐銀行職員提供賄款，為客戶安排開立銀行戶口以繳付保費。該名銀行職員亦涉嫌無盡職審查，並收受賄款。三人同被控一項串謀向代理人提供利益罪，獲准保釋，明日（6日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署昨日（4日）落案起訴三人，涉嫌收受及提供賄款共29,000元。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被告鄭凱盈（31歲），為滙豐銀行時任銀行業務主任；林博賢（27歲）為中介；鄭凱盈友人鄭嘉瑤（35歲），同被控一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。

鄭凱盈另被控4項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》；而林博賢則另被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。

三人獲准予保釋，明日（6日）在東區裁判法院答辯。

一名滙豐銀行職員涉嫌無盡職審查，並收受賄款。（鄭嘉惠攝）

廉政公署表示，案發時鄭凱盈在滙豐銀行上環一間分行任職。林博賢會以中介身份轉介客戶予保險經紀公司投保，並為客戶安排開立銀行戶口以繳付保費。

控罪指，三名被告涉嫌於2024年5月至10月期間收受及提供利益，以使鄭凱盈處理林博賢轉介的客戶銀行戶口申請。他們涉嫌串謀向鄭凱盈提供一筆賄款13,000元；鄭凱盈又涉嫌收受林博賢四筆賄款合共16,000元。林博賢則涉嫌就每名轉介客戶，向鄭凱盈提供賄款300元至600元。

滙豐銀行進行內部調查時，發現多宗由鄭凱盈處理的可疑開戶申請，懷疑她沒有徹底履行銀行要求的盡職審查。廉署其後接獲貪污投訴，調查後揭發三人的貪污勾當。