女乘客不滿的士司機稱接老婆　投訴拒載　官認為司機非揀客裁罪脫

女乘客稱在圓方有蓋的士站截車時遭拒載，司機因而被票控一項「的士拒絕租用」罪。司機否指控，案件（KCS31547/2025）今（5日）在九龍城裁判法院審理。姜姓女乘客指，被告曾問她可否在佐敦的地方下車，因他要「接老婆」， 她稱當刻即呆立當場，故記下資料投訴。司機卻辯稱當日已經「冚旗」，並非工作狀態，強調無揀客。



暫委裁判官黎匡晉裁決指，認為環境證供顯示司機當時未有打算允許任何乘客上車，他已鎖上車門，其他乘客詢問時亦沒有接載其他人，認為環境證供亦支持司機說法，故接納司機解釋，裁定司機罪名不成立。



被告連大為（42歲）被票控一項「的士拒絕租用」罪，指他於尖沙咀圓方1樓北的士站，身為展示登記號碼 VM9263之的士的司機，無合理辯解而故意 拒絕接受姜欣欣的租用。

被告連大為在九龍城法院被裁定罪名不成立。(資料圖片)

乘客指被告曾稱要去接老婆

女乘客姜欣欣（音譯）指，當天被告駕車至的士站落客區落客後，再度折返至同一的士站的上客區。姜稱，見到被告「For Hire」的紅色牌升起，於是想打開後方乘客位的車門，惟當時車門上鎖，被告隨即調低車窗。姜指被告曾問她：「如果一定要上車，可唔可以喺近啲佐敦嘅地方落車，因為佢要去接老婆。」

另有男子問可否旺角被告亦無

姜稱，她呆立當場，此時另一名帶行李的男子上前，聲稱要前往旺角，惟被告同樣未有理會，便駕車離開。姜表示，她大約記下案發經過，其後作出投訴。

被告稱已冚旗及把門上鎖

被告盤問姜稱，他當時其實已「冚旗」，惟車頂燈不會因此閉上，而且當時滂沱大雨，姜有機會沒有聽清楚他說話。姜解釋指，當時被告聲量頗大，她可聽清楚聽到，但承認當時車門上鎖令她無法開車門，但她指當時在有蓋的士站，並非極大雨，可看到沒有「冚旗」。

被告強調無揀客心態

被告指出，他自2020年起任教駕駛改進課程以及的士職前訓練課程。他強調，當時並無「揀客」的心態，亦已經「冚旗」，事主可能因車頂燈亮起而誤會他仍在接載乘客。他指出，當時他落客後，已即時「冚旗」，因為要回覆訊息，才把的士停泊一旁。

官指姜無表明租車的意圖

黎官裁決時指，認為姜並無清楚表達她想租用車輛的意圖，雖然雙方均同意姜當時曾呆立當場，但被告無法確認姜是否同意在佐敦附近下車，不能確定被告有意拒載。

司機始終沒有允許任何乘客上車

此外，本案重點並非司機有否「冚旗」，而是背後原因。若的士司機「冚旗」，然後逐個乘客詢問地點「揀客」，仍然違例。但被告聲稱「冚旗」是為了接載妻子及交更，亦有環境證供支持，他由始至終沒有允許任何乘客上車，車門亦鎖上，故接納其解釋，裁定司機罪脫。