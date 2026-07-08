的士司機被指載女乘客到僻靜處非禮　官指事主反應不合理　裁罪脫

聲稱任助教的的士司機，被指在中環接載一名女乘客到沙田期間，把車停在僻靜橋底，並到後座位置涉非禮女乘客。司機否認指控，案件(ESCC80/2026)早前在東區法院審訊，女事主提及被告非禮她後，曾下車到便利店為她買水而離開車廂，但她因未付車資而沒有離開，並在車上等被告回來付款。裁判官鄭潤聰今(8日)就案件裁決，認為事主在被告離開期間沒有逃走，其反應不合理，但被告把帶醉女事主裁到杳無人煙的昏暗處亦屬自招嫌疑，惟未能確定事發經過，裁被告非禮罪不成立。



被告胡振威（35歲，報稱助教），被控1項非禮罪，指他於2025年2月1日，在香港由中環威靈頓街公廁至沙田顯徑體育館，在一輛的士內猥褻侵犯另一人，即女子X。

被告胡振威否認在的士上非禮女子X。(陳蓉攝)

事主指被告下車到後方乘客位吻她

事主X作供時曾稱稱，她當日凌晨在中環酒吧與朋友聚會後，男友為她在應用程電召的士往沙田顯徑體育館，被告是該車司機，她指被告有轉頭跟她搭訕，又問她男友在哪裏，甚至伸手摸她的大腿和臉頰。之後被告把車停在橋底昏暗位置，她指被告下車坐到後方乘客位，扶起她並攬住其肩膀吻她的嘴。

X曾就50元車資與被告爭拗

事主稱有推開被告，但指被告繼而有拉下其褲鍊，又把她的頭壓下，並指被告有捏她的胸部數下，她向被告表示想飲水，被告便到便利店為她買水，她待被告回來付車資，被告收她250元，她指平日只需200元，最後亦只付200元。

官質疑被告離車買水事主沒趁機離開

裁判官鄭潤聰裁決時指，事主供稱她當晚的酒醉程度約是10分中的2至3分，惟無法明白為何事主經歷非禮事件，又成功使走離開，卻無趁機離開，她亦沒有在該段期間考慮報警或致電男友等。

經歷可怕事情仍與司機拗車資

鄭官又指，若事主X因剛經歷可怕事情，腦袋一片空白，無離去反而支付車資，但她大可在被告回來後放下車資便走，被X仍為數十元車費討價還價，認為其反應不合理，認為即使信X是誠實證人，亦不能肯定其證供的可信性。

把帶醉女乘客載到昏暗處屬自招嫌疑

鄭官又指，無證據顯示被告與X相識，但被告在凌晨時分將帶醉的事主載至杳無人煙燈光昏暗的地方，行為屬自招嫌疑。法庭無法確定事發經過，裁被告罪名不成立。