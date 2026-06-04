的士超速撞車尾釀兩人重傷　乘客大叫才發現有「死車」　囚15月

六旬的士司機晚上載兩名乘客途經順利邨道時超速，撞向一輛停泊在左線的穿梭巴士的車尾，的士上兩名男女均告嚴重受傷，其中男乘客面骨及肋骨等多處骨折，並有腦損傷，又因面部屬複雜性骨折，需作多次手術，並曾入深切治療部，及留醫40天。司機被捕時稱，未留意到該「死車」至乘客大叫才發現。司機今(4日)在區域法院承認危駕罪，法官練錦鴻指記錄顯示碰撞前4秒，被告車速達每小時60公里，斥他因未留意路況而釀成意外，指其駕駛態度低於合格駕駛者，判他入獄15個月，停牌2年，並須自費完成駕駛改進課程。



被告吳達俊，67歲，承認一項危險駕駛引致他人嚴重受傷罪，指他於2024年8月24日，在秀茂坪順利邨道，危險駕駛一部的士，引致馮姓男事主及高姓女事主身體受嚴重傷害。

被告吳俊達在區域法院認罪，被判囚15個月。(黃浩謙攝)

男事主需留醫及休養82天

練官判刑時指，兩名事主均受嚴重傷害，男乘客受到創傷性腦損傷伴有複雜性面部骨折，須接受手術及在深切治療部留醫，出院後須在家中休養，損失了共82日，萬幸兩名事主沒有受到永久傷害，惟須要按時到醫院檢查。

官斥被告轉線時未觀察好路面情況

練官又稱，根據行車紀錄儀的記錄，被告案發前4秒的車速，達每小時60公里，超出該路段的限制，再者，發生意外的路段，其左線不時有車輛停泊，被告亦理應知道該處是臨時泊車點。被告駕駛時未見到左線有車輛停泊，亦非一時缺乏專注或判斷錯誤，加上他當時超速，最終導致意外，且令其車上兩名乘客嚴重受傷，儘管被告非故意，但他轉線時未有觀察好路面情況，駕駛行為低於合格標準。

未成功轉線的士在兩條行車線中間行駛

案情指，被告當晚上11時許在尖沙咀東接載兩名事主往將軍澳，當時天朗氣清，車流稀疏，街燈運作正常。被告駛至順利邨道向秀茂坪方向時，有兩條行車線，速度限制為每小時50公里。被告嘗試由左二線轉線至左一線，惟他未完成轉線，其車橫跨在兩條行車線中間行駛。當時一輛穿梭巴士停泊在左一線內，被告沒有減速而撞上穿梭巴士的右邊車尾，被告當時的車速為每小時60公里。

男事主面骨肋骨脊椎多處受傷

兩名男女乘客均有在意外中受傷，其中男乘客受到創傷性腦損傷，並有複雜性面部骨折，肋骨、脊椎及右肩胛骨亦有多處骨折，須在深切治療部治理及接受手術，留院40日，共獲發82天病假。女乘客的左肩擦傷、右脛裂傷、左邊近尾龍骨底部的骶骨骨折，留院4日後出院。

聽到乘客大叫才注意到該停泊車輛

被告4天後被捕，他警誡下承認無留意有死車停泊在順利邨道左一線，聽到車上兩名乘客大叫時，才注意到該停泊車輛。

求情稱被告當時無做分心行為

辯方求情指，被告自1987年開始任的士司機，行車記錄儀顯示案發前5分鐘仍在正常駕駛，被告駕駛時沒有使用電話及電子產品，亦沒有播放音樂或聽收意機，亦無與他人交談，他雙手均放在軚盤，沒有做出分心行為。

案件編號：DCCC433/2025