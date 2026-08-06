奇景｜西貢海域上空周二晚飄浮10條湖水藍光柱　料屬罕見光學現象

有多名居於馬鞍山至大埔的居民，在周二（4日）晚上約10時，看到東南方夜空出現約10條神秘湖水藍色的光線，引來討論是否外星人發放訊號、垂直流星、甚至說笑是光纖上天。



香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武指有可能是光柱（Light Pillar），屬非常罕見光學現象；有網民也指出，該現象為叫「漁火光柱」，由冰晶反射形成的一種大氣光學現象，而該位置為西貢海域，近期晚上有開大光燈漁船作業，把海面照成湖水藍色，條件符合出現「漁火光柱」。



有市民在8月4日晚上約10時在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

有市民在8月4日晚上約10時在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

城大非本地生周二晚上在西沙路 望向東南方夜光見神秘「光柱」

19歲攝影師、香港城市大學非本地學生Khalid MAHMUD向《香港01》提供數張周二（4日）晚上約10時在西沙路靠近企嶺下老圍相片及一段短片，可見夜空中出現約10條湖水藍色的光線，懸浮在空中，位置東南方、仰角約30度天空，他估計是非常罕見的現象，其形態類似於「光柱」（Light Pillars）。當晚也有人報稱在大美篤見到該批神秘光柱。

有市民在8月4日晚上約10時分在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

網民引用日本天氣書籍解釋屬「漁火光柱」

事件引起不少人討論，當中也有多人指出，這叫做「漁火光柱」，屬罕見光學現象。

有網民貼出日本介紹天氣的書籍，有講解「漁火光柱」形成。當晚上空中有冰晶雲出現，這些冰晶是六角形的片狀，並以幾乎與水平線平行的狀熊飄浮在空中，所以向上的光源會被這些冰晶向下反射。因此當海上的漁船發出的光（漁火），映照在上空的冰晶雲上，就會產生「漁火光柱」，在日本海沿岸較常見。

有市民在8月4日晚上約10時在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

2022年有人在北海道函館上空拍攝到「漁火光柱」

2022年8月22日晚間，有北海道網民在南方函館大沼天空出現神秘光柱，引發眾多人討論「是外星艦隊入侵」，最後有北海道居民給出正確答案，表示是漁船燈光反射造成的「漁火光柱」。

與高空閃電所造成「紅色精靈」現象不同

「漁火光柱」與同樣罕見的「紅色精靈」（Red sprites）現象不同，後者由高空閃電所造成。《人民日報》去年報道在5月31日至6月1日，有中國攝影師在西藏拍到罕見的紅色精靈閃電。

精靈閃電形成於大氣中間層，是雷擊產生電磁波的結果。它在空中存在時間極短，難以捉摸，也很難拍到。據中國天氣科普，它在空中存在幾十分之一秒，如鬼魅一般難以捉摸。

西藏現罕見紅色精靈閃電。（影片截圖）

西藏現罕見紅色精靈閃電。（影片截圖）