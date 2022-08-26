北海道夜空驚見「神秘光柱」　網民稱外星人入侵　真相是這樣

北海道的神社前幾天出現神秘沖天水柱，引發軒然大波。近日又有市民意外拍攝到天空中出現神秘「光柱」，他將照片分享到網絡後，引發眾多網友質疑「是外星艦隊入侵？」。但有熱心的北海道居民給出正確答案，表示天空的光柱是漁船燈光反射造成的「漁火光柱」。



一名網友於8月22日晚間在Twitter發文表示，北海道南方函館大沼天空出現神秘光柱，並附上兩張照片。

從畫面中可以看到，在漆黑的夜空中，清楚出現漂浮的8道光柱。該網友表示，這是他第一次看到這種現象，詢問有沒有人知道背後成因。

許多網友看到也嘖嘖稱奇，紛紛表示：

．「外星艦隊入侵了」

．「使徒來襲」

．「是遊戲王的光之護封劍」

．「感覺是不好的預兆」

．「巨神兵要出現了」



也有人懷疑是高空閃電所造成的紅色精靈（Red sprites）現象。

有熱心的北海道網友給出正確答案，表示這是「漁火光柱」現象。據了解，現在魷釣漁船正在函館海域捕魚，漁船的燈火受到上空的冰粒反射，進而引發這樣的現象。這種現象的出現，代表上空有水氣，可視為天氣要變差的前兆。

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