禁售處方日本止痛藥｜代購網站仍有售賣　無正面回應違法風險

衞生署昨日及今日（5日及6日）在全港多區展開執法行動，打擊非法售賣及管有未經註冊藥物，兩日共檢獲240盒大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）及EVE QUICK DX頭痛藥，均含有受管制成分、但屬未在本港註冊的藥品。



不過，現時仍有代購網站有大正製藥「G」字風邪藥出售。記者以顧客身份向店方查詢有否違法風險，對方僅回覆「我們都是代購為主」，沒有正面回應。



衞生署8月5日行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）。（政府新聞處圖片）

衞生署8月5日行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為EVE QUICK頭痛藥。（政府新聞處圖片）

含有《藥劑業及毒藥條例》下第1部毒藥「布洛芬」和「二氫可待因」

衞生署指，該兩款藥劑製品懷疑含有「布洛芬」和「二氫可待因」。「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥，其副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。「二氫可待因」屬鴉片類鎮痛藥，可用作鎮咳及紓緩痛楚，副作用包括噁心、嘔吐、便秘和昏昏欲睡。含有「布洛芬」及「二氫可待因」的藥劑製品均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。

代購網站稱有賣兩款大正製藥「G」字風邪藥 由快遞公司寄寄給買家

不過，現時仍有代購網站有大正製藥「G」字風邪藥出售。其中一間店有44粒裝及210粒裝兩款，顧客網上付款後，便會透過快遞公司寄出。記者以顧客身份向店方查詢有否違法風險，對方僅回覆「我們都是代購為主」，沒有正面回應。

現時仍有日本代購網站有大正製藥「G」字風邪藥出售，其中一間店有44粒裝及210粒裝兩款。（對話截圖）

現時仍有日本代購網站有大正製藥「G」字風邪藥出售。記者以顧客身份向店方查詢有否違法風險，對方僅回覆「我們都是代購為主」，沒有正面回應。（對話截圖）

所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊 方可於市面銷售

事實上，衞生署有既定機制監察市場上（包括互聯網上）銷售的藥物。當發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，會即時展開調查，需要時亦會把個案轉介相關執法部門跟進，或與其他執法部門展開聯合行動。如發現任何違規行為，將依法處理。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。衞生署提醒市民，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

衞生署強烈呼籲市民在服用任何藥物前，必須先徵詢醫護人員意見，切勿購買及服用成分不明或來源可疑的產品，因其安全、素質及效能均未獲保證。衞生署已編製關於選購及使用藥物的安全資訊，包括「網上購買藥物的注意事項」、「註冊藥物的基本知識」及「外遊購買藥物的注意事項」，供市民參閱。