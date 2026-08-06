日本止痛藥｜衞生署打擊非法售賣 即睇布洛芬、二氫可待因副作用
衞生署周三（5日）在全港多區進行打擊非法售賣或管有未經註冊藥物的行動，檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，包括不少港人遊日時會到藥店購買的大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）及EVE QUICK頭痛藥。
衞生署指，有關製品懷疑含有「布洛芬」和「二氫可待因」，而含有「布洛芬」及「二氫可待因」的藥劑製品均屬第1部毒藥，只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。「布洛芬」和「二氫可待因」有什麼副作用，一文看清。
布洛芬是什麼？
布洛芬Ibuprofen 是一種非類固醇抗炎藥（NSAID），功用在於阻止身體產生某些會引起發炎的物質，用於緩解各種疾病引起的疼痛，例如頭痛、牙痛、生理痛、肌肉疼痛或關節炎，也可用於退燒、緩解由感冒或流感所引起的輕微疼痛和不適。
布洛芬可引致什麼副作用？
香港衞生署指，布洛芬副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。
二氫可待因是什麼？
二氫可待因(Dihydrocodeine)是一種鴉片類止痛藥，透過阻止疼痛的神經信號傳達腦部，從而達到止痛效果。
二氫可待因有什麼副作用？
香港衞生署指，副作用包括噁心、嘔吐、便秘和昏昏欲睡。
屬香港《藥劑業及毒藥條例》第1部毒藥代表什麼？
《藥劑業及毒藥規例》附表10載有《毒藥表》，列明受規管的毒藥名單，以限制其銷售及管有。毒藥表所列毒藥只可在根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）註冊為獲授權毒藥銷售商的處所出售，而列於毒藥表第1部的毒藥只可由註冊藥劑師親自出售，或在其在場監督下出售。
台媒報道當地有女患者長期服用含相關成份止痛藥致腎衰竭
赴日本旅遊時在當地藥粧買藥除了是港人熱門活動，台灣也一樣，然而，台灣傳媒今年3月引述當地一名牙醫指，當地一名30歲女性因長期自行服用相關藥止痛，最終確診腎衰竭，須終身接受洗腎治療。
該名牙醫在社交平台表示，一名原本定期覆診的女患者，在疫情後再出現時明顯憔悴，臉色暗沉、眼白泛黃，進一步詢問才得知對方因長期身體不適，自行服用從日本購回的止痛藥，至藥效幾乎消失才就醫，最終被診斷為腎功能嚴重衰竭。