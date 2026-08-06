日本止痛藥｜衞生署打擊非法售賣　即睇布洛芬、二氫可待因副作用

衞生署周三（5日）在全港多區進行打擊非法售賣或管有未經註冊藥物的行動，檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，包括不少港人遊日時會到藥店購買的大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）及EVE QUICK頭痛藥。



衞生署指，有關製品懷疑含有「布洛芬」和「二氫可待因」，而含有「布洛芬」及「二氫可待因」的藥劑製品均屬第1部毒藥，只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。「布洛芬」和「二氫可待因」有什麼副作用，一文看清。



衞生署8月5日在全港多區進行打擊非法售賣或管有未經註冊藥物的行動，檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）。（政府新聞處圖片）

布洛芬是什麼？

布洛芬Ibuprofen 是一種非類固醇抗炎藥（NSAID），功用在於阻止身體產生某些會引起發炎的物質，用於緩解各種疾病引起的疼痛，例如頭痛、牙痛、生理痛、肌肉疼痛或關節炎，也可用於退燒、緩解由感冒或流感所引起的輕微疼痛和不適。

布洛芬可引致什麼副作用？

香港衞生署指，布洛芬副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。

衞生署8月5日在全港多區進行打擊非法售賣或管有未經註冊藥物的行動，檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為EVE QUICK頭痛藥。（政府新聞處圖片）

二氫可待因是什麼？

二氫可待因(Dihydrocodeine)是一種鴉片類止痛藥，透過阻止疼痛的神經信號傳達腦部，從而達到止痛效果。

二氫可待因有什麼副作用？

香港衞生署指，副作用包括噁心、嘔吐、便秘和昏昏欲睡。

屬香港《藥劑業及毒藥條例》第1部毒藥代表什麼？

《藥劑業及毒藥規例》附表10載有《毒藥表》，列明受規管的毒藥名單，以限制其銷售及管有。毒藥表所列毒藥只可在根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）註冊為獲授權毒藥銷售商的處所出售，而列於毒藥表第1部的毒藥只可由註冊藥劑師親自出售，或在其在場監督下出售。

台媒報道當地有女患者長期服用含相關成份止痛藥致腎衰竭

赴日本旅遊時在當地藥粧買藥除了是港人熱門活動，台灣也一樣，然而，台灣傳媒今年3月引述當地一名牙醫指，當地一名30歲女性因長期自行服用相關藥止痛，最終確診腎衰竭，須終身接受洗腎治療。

該名牙醫在社交平台表示，一名原本定期覆診的女患者，在疫情後再出現時明顯憔悴，臉色暗沉、眼白泛黃，進一步詢問才得知對方因長期身體不適，自行服用從日本購回的止痛藥，至藥效幾乎消失才就醫，最終被診斷為腎功能嚴重衰竭。