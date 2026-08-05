衞生署檢獲100盒港人遊日必買感冒藥止痛藥　署方指含管制成分

衞生署今日（5日）在全港多區進行打擊非法售賣或管有未經註冊藥物的行動，檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，大部分產品的包裝均以日文標籤，並沒有附印香港藥劑製品註冊編號。產品為不少港人遊日時，會到藥粧店購買的大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）及EVE QUICK頭痛藥。一名男子涉嫌違反《藥劑業及毒藥條例》（第138章）被捕。



該藥劑製品懷疑含有「布洛芬」和「二氫可待因」。「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥，其副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。「二氫可待因」屬鴉片類鎮痛藥，可用作鎮咳及紓緩痛楚，副作用包括噁心、嘔吐、便秘和昏昏欲睡。含有「布洛芬」及「二氫可待因」的藥劑製品均屬《條例》下的第1部毒藥，只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。



行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為大正製藥「G」字風邪藥（感冒藥）。（政府新聞處圖片）

行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品，其中一款為EVE QUICK頭痛藥。（政府新聞處圖片）

產品疑含有「布洛芬」和「二氫可待因」 一名38歲男子被捕

衞生署早前收到報告，指市面上有人售賣或管有屬於《藥劑業及毒藥條例》下第1部毒藥的止痛藥物，但產品以日文標籤，懷疑未在本港註冊。

衞生署今日（5日）派員在尖沙咀、銅鑼灣、上水及元朗等多區進行突擊巡查，在一間持牌藥房、一間藥行及兩間店鋪內檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，產品大多以日文標籤，並沒有附印香港藥劑製品註冊編號，懷疑是含有「布洛芬」和「二氫可待因」的藥劑製品。

一名38歲的男子涉嫌違反藥物相關法例，包括非法管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥等被警方拘捕。

衞生署會繼續調查和跟進，並會在證據充分時向其他涉案人士提出檢控。

所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊 方可於市面銷售

衞生署有既定機制監察市場上（包括互聯網上）銷售的藥物。當發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，會即時展開調查，需要時亦會把個案轉介相關執法部門跟進，或與其他執法部門展開聯合行動。如發現任何違規行為，將依法處理。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。衞生署提醒市民，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

衞生署強烈呼籲市民在服用任何藥物前，必須先徵詢醫護人員意見，切勿購買及服用成分不明或來源可疑的產品，因其安全、素質及效能均未獲保證。衞生署已編製關於選購及使用藥物的安全資訊，包括「網上購買藥物的注意事項」、「註冊藥物的基本知識」及「外遊購買藥物的注意事項」，供市民參閱。