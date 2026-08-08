上水石湖墟錄38度高溫　少年如常練波解悶　市民各出法寶抵酷熱

受強颱風白海豚的外圍下沉氣流影響，正午時分，本港多處地區氣溫錄得約攝氏35度，位於上水石湖墟遊樂場更達到38度。不少街坊紛紛出動消暑法寶，有人戴上鴨舌帽、太陽眼鏡及口罩防曬，也有人用毛巾遮頭，扣上細小風扇降溫。另有年輕人不畏酷暑，如常打籃球「解悶」。



居住上水、今年17歲的關先生，依舊如常到球場打籃球。(洪芷菁攝）

少年無懼酷熱到球場打籃球 稱大量飲水防中暑

酷熱天氣現正生效，接近中午時分，位於上水石湖墟遊樂場的電子溫度顯示屏錄得攝氏38度。不少途經的街坊與遊人紛紛撐傘遮陽，或是躲在樹蔭下乘涼，防止曬傷。不過，有人未因酷暑，而放棄在太陽下做運動。

居住上水、今年17歲的關先生，依舊如常到球場打籃球。他獨自到場打波，表示上場純粹為「解悶」，但亦擔心中暑，因此會大量飲水，盡量在陰涼位置休息，避免長時間曝曬，一感到口渴便即時補充水分。他指，體感氣溫約35度，縱使天氣炎熱，亦無影響打球的感受與心情。他續指，每星期會到場打球三至四次，今日出門前亦有塗上防曬。

居住上水、今年17歲的關先生，依舊如常到球場打籃球。(洪芷菁攝）

今日接近中午時分，上水石湖墟遊樂場的電子溫度顯示屏一度錄得攝氏38度。(洪芷菁攝）

上水街坊廖太已經做足全套防曬裝備，佩戴面罩、太陽眼鏡、鴨嘴帽，同時攜帶遮陽傘。(洪芷菁攝）

街坊做足全套防曬裝備

另外一位上水街坊廖太表示，天氣十分酷熱，唯有飲凍飲消暑。她已經做足全套防曬裝備，佩戴面罩、太陽眼鏡、鴨嘴帽，同時攜帶遮陽傘，「一定係太熱先會準備呢啲。」她指，如果留在家中，會將冷氣調至22至23度，不過不可能長時間開冷氣，唯有盼望戶外時到樹蔭下乘涼。若氣溫過高，她會減少外出；平日上班則有公司冷氣，較為舒適。

不少途經的街坊與遊人紛紛撐傘遮陽，躲在樹蔭下乘涼，或用小風扇驅暑。(洪芷菁攝）

街坊羅先生背後更扣上細小風扇吹涼身體，「唔駛咁熱囉」。(洪芷菁攝）

街坊稱「曬到頭都痛」 扣上細小風扇降溫

街坊羅先生滿身大汗，不時取下頭上毛巾抹汗。他直言：「熱啊，梗係熱啦！」，感覺比平時更熱，「曬到頭都痛。」除了用毛巾遮頭，他亦會勤補充水分，背後更扣上細小風扇吹涼身體，「唔駛咁熱囉」。他需要在戶外工作數小時，對於長時間曝曬並不擔心中暑，認為最重要是多飲水，一般每日會飲五、六樽水。