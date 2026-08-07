白海豚下沉氣流攻港　周末極端酷熱市區36度　嚴選十大避暑好去處

【酷熱天氣／白海豚／暑假／颱風／消暑好去處／避暑好去處/海洋公園/迪士尼樂園/美食博覽】強颱風白海豚的外圍下沉氣流正逐漸影響本港，天文台料8月8日至8月10日為本港帶來極端酷熱的天氣，其中市區氣溫（尖沙咀天文台總部）介乎29度至36度，分區天氣顯示新界四區飆至38度，包括上水及元朗等，天文台並提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動，下文將嚴選十個適合炎炎夏日進行的戶外或室內活動。



白海豚下沉氣流8月7日「立秋」殺到本港，下午1時20分，酷熱天氣警告正生效。（夏家朗攝）

白海豚8月7日早上襲日本沖繩，圖為衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

天文台料未來一連三日「日間極端酷熱」

天文台8月7日早上更新的九天天氣預報預測，未來一連三日「日間極端酷熱」，更上調8月9日的氣溫預測。當日市區氣溫（尖沙咀天文台總部）介乎29度至36度，分區天氣顯示新界四區飆至38度，包括上水及元朗等，而市區也有四區高達37度，包括觀塘及黃大仙等，近一周後才受西南氣流影響，8月13日至16日終於降溫，並有幾陣驟雨。

天文台提醒市民留意身體健康狀況，多補充水份及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。惟連續多日高溫下，市民又有何好去處？

海洋公園水上樂園為避暑聖地之一。（園方圖片）

海洋公園水上樂園八月周末推出開園以來最大型的水上派對「Beat The Summer奏夜激玩．水上樂園」項目吸客，有DJ精選混音廣東歌及經典金曲。（園方圖片）

海洋公園水上樂園周末辦派對 長者平日入場費2元

夏天消暑離不開水上活動，海洋公園水上樂園除了日常的遊樂設施外，今年暑假特別舉行活動，在7月4日至8月30日期間（8月22日除外），逢周六及周日傍晚6時半至晚上9時半舉行「CANTON BEATS」派對，星級駐場DJ精選混音廣東歌及經典金曲。

另外由即日起至8月31日，海洋公園優越卡或金卡全年會員，可享夏日狂沖平日入場門票低至5折優惠，以及夏日狂沖周末或假日入場門票低至7折優惠。而官網顯示，「樂悠關愛優惠」延長至9月6日，長者周一至周五入場費兩元，周六日則收150元。

香港迪士尼「Pixar水花大街派對！」邀請賓客與多位Pixar角色一同投入水花狂歡。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼今年炎炎夏日舉辦「Pixar Summer Fest」活動。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼Pixar水花大街派對 下午4時後進園$480

香港迪士尼今年炎炎夏日舉辦「Pixar Summer Fest」活動，由即日起至8月31日為賓客帶來沉浸式夏日娛樂體驗，其中「Pixar水花大街派對！」邀請賓客與多位Pixar角色一同投入水花狂歡，透過噴水花車盡情濕身，感受樂園夏日氣氛。

早前香港迪士尼考慮到日間天氣酷熱，宣布本地居民可享「夏日Chill爽」門票優惠，下午4時後入園只需480元。而樂園採取採用動態定價機制，視乎假日或周末等因素調整，第一級別至第四級別分別索價769元、859元、949元及1,039元，即夏日優惠相比最高級別門票便宜53.8%。

第36屆美食博覽8月13日至17日在灣仔會展舉行，安記鮑魚預備逾150盒鮑魚作一元優惠。（資料圖片／梁鵬威攝）

第36屆美食博覽8月13日至17日在灣仔會展舉行，廣昌隆海味8月5日預告將推出一元購買產品活動。(梁鵬威攝)

灣仔會展美食博覽 安記海味續推一蚊鮑魚

第36屆美食商貿博覽將於今年8月13日至17日在灣仔會展舉行，今屆首次設立肉類專區，緊貼市場對高品質及創新肉品的需求，同時帶來多款清真認證產品，另外也設有咖啡專區、食品科學與技術展區等。

多間參展商準備推出一蚊優惠，包括「安記海味」一蚊鮑魚優惠，首9名顧客可參與「飛天鮑魚」活動；「香記咖啡」推出一蚊特製咖啡和奶茶包，限量100份；「廣昌隆海味」推出「閃電臘搶手」活動，只需一蚊有機會贏取臘腸皇一包。

西九故宮博物館「古埃及文明大展」

香港故宮文化博物館早前推出的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，大受市民及旅客歡迎。展覽將於本月31日閉幕，踏入最後倒數階段，西九文化區有見反應熱烈，推出全面開放安排，首度實施「全月無休」，更延長周末開放時間至晚上8時。

該展覽匯集250件來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，展覽分4大主題，展出珍品包括逾60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、8具動物木乃伊、7套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。

日本現象級展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」首站進駐西九M+博物館。（官網圖片）

「李昢︰一九九八年至今的創作」展覽8月9日迎來最後一日。（官網圖片）

西九M+博物館辦日本現象級展覽 呼應香港美食文化

日本現象級展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，首站進駐西九M+博物館，展期至明年1月10日。香港站展出共21件作品，邀請觀眾以意想不到的方式，觀看及體驗熟悉的物品，探索人們如何運用眼睛及雙手雙腳等身體部位，認識周遭的世界，部份展品內容更呼應香港的視覺環境和飲食文化。

另外，M+博物館與韓國首爾Leeum美術館合聯合舉辦的「李昢︰一九九八年至今的創作」，將於8月9日迎來最後一日。展覽回顧國際着名的韓國當代藝術家李昢的創作生涯，展出逾400件作品。

沙田新城市廣場與LEGO®香港由即日起至9月6日，推出暑期大型跨世代企劃「開啟玩樂模式」。（商場圖片）

活動亮點包括由逾20萬粒LEGO打造的的微縮沙田地標展。（商場圖片）

沙田新城市廣場LEGO展 設互動體驗專區

沙田新城市廣場與LEGO®香港由即日起至9月6日，推出暑期大型跨世代企劃「開啟玩樂模式」，在商場三樓中庭、美妝街及UB層的「Play Park」，打造三大主題專區及七大互動體驗，將LEGO融入香港經典玩意與本土地標，並以「三代同堂」為核心，結合潮流音樂、數碼藝術、身體律動遊戲及創意拼砌，讓市民創造親子時光及回憶。

活動亮點包括全港首個巨型LEGO版「天下太平」經典遊戲、85吋數碼塗鴉牆、Super Cube跳格仔律動遊戲，還有由逾20萬粒LEGO打造的的微縮沙田地標展，「神還原」獅子山、城門河等集體回憶。

荃灣D·Park設有「Magic Ice冰魔法室內玩雪樂園」，為全港首個常溫真雪體驗遊樂場。（香港01空間圖片）

小朋友毋須離開香港便可感受冰雪融化。（香港01空間圖片）

荃灣D·Park全港首個常溫真雪體驗遊樂場

荃灣D·Park設有「Magic Ice冰魔法室內玩雪樂園」，為全港首個常溫真雪體驗遊樂場，場內放有多款玩雪道具，小朋友大玩堆雪球或堆雪人，毋須離開香港便可感受冰雪融化，適合家長與小朋友在炎炎夏日中享受親子同樂時光。

北角「油街實現」由即日至8月30日，舉辦本地藝術家陳惠立的個人展覽「油街焦點——左旋們浴場」。（油街實現FB圖片）

光影在日間將玻璃磚牆的幾何形狀投射室內。（油街實現FB圖片）

北角「油街實現」展覽

位於北角的藝術空間「油街實現」由即日至8月30日，舉辦本地藝術家陳惠立的個人展覽「油街焦點——左旋們浴場」，也是該館的年度重點項目之一。

陳惠立的靈感源自世界各地跨時空的浴場文化，再建構屬於港版的浴場美學，光影在日間將玻璃磚牆的幾何形狀投射室內，入夜後玻璃屋則由內而外照亮周邊，呈現兩種截然不同的面貌。

「屯門市廣場x 爆旋陀螺X G1爭霸戰」大型主題活動將以540吋大電視現場直播。（商場圖片）

活動吸引逾2,000名陀螺高手參加。（商場圖片）

屯門市廣場爆旋陀螺挑戰賽 540吋大電視直播

屯門市廣場與TAKARA TOMY及香港總代理萬信有限公司，由即日起至8月16日舉辦「屯門市廣場x 爆旋陀螺X G1爭霸戰」大型主題活動，包括明星挑戰賽及香港第一陀螺手挑戰賽，吸引逾2,000名陀螺高手參加，現場將以540吋大電視現場直播。

餘下賽事日期為8月8日、8月9日及8月15日，其中8月9日為重頭賽事，來自全港的精英陀螺選手在總決賽舞台一決高下，而人氣男子組合ERROR成員193郭嘉駿壓軸登場，迎戰香港分區精英陀螺手。

旺角朗豪坊CHIIKAWA電影展覽打卡點包括「營火晚會」。（資料圖片）

旺角朗豪坊4樓的期間限定店「人魚島土產屋」相信成為粉絲們的主戰場。（資料圖片）

旺角朗豪坊CHIIKAWA電影展覽及期間限定店

日本動漫電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》已在8月6日在香港上映，旺角朗豪坊今年7月10日至8月31日期間，在商場舉辦大型展覽與期間限定店為電影預熱，活動由地下正門延伸至商場高層，適合CHIIKAWA粉絲酷熱天氣下到場打卡。

其中位於商場4樓的期間限定店「人魚島土產屋」相信成為粉絲們的主戰場，該店由7月起與日本同步發售電影的限定周邊，全場精品超過300款。