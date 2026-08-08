尖沙咀傍晚逼滿數百人排隊等搭觀光巴士　疑有人插隊勞動警方調解

本港天氣酷熱，天文台錄得今年以來最高的34.7度高溫，仍無阻遊客來港興致。今日周末（８日）下午，旺角和尖沙咀等多處都擠滿旅客人潮，其中被譽為內地遊客必試旅程的「觀光城巴」更特別受歡迎。傍晚6時許所見，尖沙咀彌敦道的巴士站，有數百人在輪候乘搭H2K觀光巴士，準備享受日落之旅，其間有內地客被指插隊並引起混亂，一度要警員到場了解及維持秩序。



今午（8日）6時許所見，尖沙咀彌敦道站外有數百人輪候上H2K觀光巴士。（潘耀昇攝）

今午（8日）6時許所見，尖沙咀彌敦道站外有數百人輪候上H2K觀光巴士。（潘耀昇攝）

受強颱風白海豚外圍下沉氣流，天文台尖沙咀總部今午4時錄得最高氣溫34.7度，創今年以來最高紀錄，料新界再高兩三度。

本港天氣酷熱，仍無阻市民外出及旅客來港遊玩的興致。今午（8日）6時許所見，尖沙咀彌敦道近金馬倫道站外，有數百人輪候上H2K觀光巴士。多次有乘客投訴「太多人打尖」，其間有人鼓譟，警員到場向城巴職員了解。城巴車務人員守在車門，頻說「快點、快點、先上車後付款」，除了點算上車乘客數量，適時截停排隊人流，避免有人上車後無位坐，並且容許乘客落車才付車費，加快疏散人潮。

城巴發言人表示，就有較多旅客於尖沙咀金馬倫道巴士站候車，公司已加派前線人員到場維持秩序及協助引導乘客，會繼續密切留意各站點的候車情況並彈性調配車隊，同時呼籲乘客遵從現場人員指示。

另因應暑假周末客量顯著增加，城巴已全面加強各條觀光城巴路線的現場人流管理，並透過內地社交平台即時發布車務資訊以作分流。城巴鼓勵旅客前往中環碼頭總站乘搭「H2K夜賞香港」，同時已調配額外資源，提供由總站開出最頻密達6分鐘的班次，以盡快疏導人潮。

觀光巴士看落日近期掀起熱潮，更在內地社交平台「小紅書」備受追捧，路線包括中環來往尖沙嘴的H1、中環來往山頂的H2、中環來往西九文化區的H1S及晚間路線H2K等，正常班次為每小時開一班車，高峰時段將轉為30分鐘一班。