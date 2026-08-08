石澳泳灘錄38.5度熱焫焫　百多人戲水消暑　泳客：愈熱愈要曬太陽

強颱風白海豚的外圍下沉氣流帶來極端酷熱天氣，天文台今日（8日）錄得市區最高氣溫34.7度，為今年以來最高紀錄，另在不少地區錄得35度以上，記者中午在石澳泳灘更錄得攝氏38.5度高溫，仍無阻熱愛陽光與海灘的大人小朋友前來玩水消暑。現場所見，有近200人無懼熱浪，在沙灘曬太陽或投入海中暢泳，有泳客笑說：「愈熱愈要曬太陽。」



石澳泳灘逾百泳客曬日光浴，不少人有租借太陽傘。（鄧倩螢攝）

石澳泳灘下午有不少泳客前來戲水玩沙或享受日光浴。（鄧倩螢攝）

天文台預料酷熱天氣將持續至下周一（10日），不少市民選擇留在室內避暑，也有部份人選擇到沙灘曬太陽和戲水降溫。其中深受歡迎的石澳泳灘今日中午烈日當空，記者實地用溫度計測量，錄得約38.5度高溫，惟酷熱天氣無阻泳客前來戲水或享受日光浴的心情。現場大約有近200人，他們大多在沙灘自行搭起帳篷，或張開租借的太陽傘，鋪上沙灘蓆，伴隨陣陣海風，悠然自得。

其中在場曬太陽的黎先生表示，趁今天假期帶同3歲兒子和兒子的同學一家人，一起到場戲水玩沙，他稱自備了不少用具，如帳篷和玩沙工具等，但他們仍在泳灘租借太陽傘，笑說是為了振興本地經濟。不過，他指今天雖然天氣酷熱，但遊人數量較以往少，形容「以前直頭插針都插唔入」。

《香港01》記者在石澳泳灘錄得38.5度高溫。（鄧倩螢攝）

石澳泳灘逾百泳客曬日光浴，不少人有租借太陽傘。（鄧倩螢攝）

另一名泳梁先生和女伴在場曬日光浴，他形容酷熱高溫更應該到泳灘，「愈熱愈要曬太陽」，適當時候亦能投入海中暢泳降溫。他指，從小到大放假，都會由黃大仙區入石澳泳灘享受日光浴，但他說：「比起以前係真係少咗好多人」，指現場不再是以往人山人海的泳灘。

另有不少一家大小同來石澳泳灘家庭樂，其中蘇先生一家便與幾個家庭一同前來，小孩子喜歡玩水更甚於沙，所以自備了大量玩沙工具及戲水玩具，還有帶備帳篷和傘架。

面對酷熱天氣，蘇先生指會要求孩子們，每逢玩水一會，就要回岸上到帳篷休息一段時間，又強調一定要做足防曬措施，塗上足夠太陽油和補充足夠的水份，才能玩得安心。

38度高溫之下，鄰近石澳泳灘的燒烤場則門可羅雀。泳灘附近的小賣部負責人指，「連續落咗個幾兩個月雨，𠵱家叫做好返啲」，認為當天氣好時，他們的生意才會跟着變好。