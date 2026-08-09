賽馬會首次派「香港隊」出戰騎師賽識價盃　僅負「英愛隊」奪亞軍

隊際騎師賽「識價盃」香港時間昨晚（8日）在英國雅士谷馬場舉行。香港賽馬會今屆首次派出代表隊以「香港隊」名義參賽，隊伍成績理想，先後有隊員周俊樂及霍宏聲報捷，僅於賽事後段被「英國及愛爾蘭隊」反超，最終獲得亞軍。



(左起)「香港隊」成員周俊樂、何澤堯及霍宏聲在識價盃賽馬日開賽前合照。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會主席廖長江（中） 及夫人出席於8月8日星期六在雅士谷馬場舉行的杜拜免稅店識價盃賽馬日，賽前與「香港隊」合照。（香港賽馬會提供）

識價盃今年踏入25屆，有別過往香港本地培訓騎師以個人身份參賽，香港賽馬會今屆首次派出代表隊以「香港隊」名義參賽，由何澤堯掛帥、聯同周俊樂及霍宏聲與「英國及愛爾蘭隊」、「歐洲隊」及「世界隊」同場較量。

識價盃為隊際賽，每隊三人，每位參賽騎師需為所屬團隊爭取分數，考驗騎師穩定性、戰術策略及臨場適應陌生馬匹和賽道環境的能力。賽事分六場舉行，每場賽事的前五名馬匹均可為所屬隊伍贏取分數，累積總分最高的隊伍將捧走識價盃。

周俊樂夥拍「火爆頭目」勝出識價盃短途賽 （1000米，讓賽），「香港隊」隊長何澤堯主策「金星豪傑」跑獲亞軍。（香港賽馬會提供）

「香港隊」於首關賽事識價盃短途賽（1000米），即有周俊樂夥拍馬匹「火爆頭目」從馬群中穿插上前奠定勝局，先拔頭籌，同場何澤堯則策騎「金星豪傑」奪亞，「香港隊」包辦連贏。第二場霍宏聲策騎「勁舞巴黎」，攻下次關賽事識價盃長途賽（3190米），此賽更令他成為是日識價盃的最佳策騎得主。

雖然「香港隊」周俊樂於第四及第五關再奪一亞一季，惟仍難阻有全球最佳騎師的莫雅在陣的 「英國及愛爾蘭隊」連贏三關，於總成績反先。第六關香港隊未能趕上，最終與「歐洲隊」同以62分屈居「英國及愛爾蘭隊」之下，由於香港隊全日獲得兩場勝仗，頭馬數目較多，結果以第二名完成今年識價盃賽事。

26歲的周俊樂首次參賽即贏得頭馬，他感到相當高興，特別是能夠一出即勝。他指「這裡的跑道有上坡及下坡部分，與香港的賽道體驗完全不同。我非常開心可與一眾頂級騎師同場較技。」

來自南非並於香港長大的霍宏聲賽後說，永不會忘記這一刻。「我的親人及他們的好友今日也有到場觀賽，能夠取得頭馬的確意義非凡。很榮幸今次可以代表香港出賽，希望我的表現能讓他們感到自豪。」

「香港隊」隊長何澤堯第二次參賽，他賽後總結指：「總括來說，我對自己及整個團隊的表現感到欣喜。他們兩人各自贏得頭馬，並跑入位置名次，成續確是不俗。雅士谷是一條了不起的賽道，馬場氣氛一流。另一方面，今年賽事高手林立，但大家都是純技術比拼，陣上非常規矩，各位好手都表現得十分出色。」