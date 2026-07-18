馬會推5年青年計劃　針對從求學至投身職場3關鍵成長階段精準介入

為提升青年向上流動的潛能，並配合政府的《青年發展藍圖》的目標，賽馬會慈善信託基金於2025年撥款逾4.4億元，策劃及推動賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃（JC YUP），透過創新性的策略，針對青年從求學至投身職場的三個關鍵成長階段作出精準介入，助他們建立自豪感、拓展職志視野，以及建立初入職場的正向事業發展軌跡基礎。



賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃諮詢委員會召集人邱騰華（右四）、賽馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀（左三）及其他嘉賓為「Say YUP! Proud Moment巡禮」主持開幕典禮。(馬會圖片)

馬會為五名來自參與賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃學校的中四學生安排為期一周的職涯探索及實習計劃。(馬會圖片)

「Say YUP! Proud Moment巡禮」於周五（17日）舉行，匯聚一眾參與計劃的學生、學校及非政府機構代表，分享過去一年的參與經驗、自訂挑戰項目的學習歷程及成果。

「飛躍 ‧ 拍住上」計劃是馬會於去年為慶祝成立140周年宣佈透過其慈善信託基金撥捐14億港元支持五項青年發展計劃之一。

這個為期五年的計劃，聯同25個跨界別夥伴單位，包括學校、非政府機構、大學及商界攜手推行，並使用「適應性介入研究設計（adaptive intervention design）」，因應每位青年的成長步伐、成長軌跡及迅速轉變的社會環境，提供適時到位的個人化支援。

賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃的學校學生於「Say YUP! Proud Moment巡禮」開幕典禮上表演。(馬會圖片)

計劃第一階段針對剛升中的學生，透過支持青年自主訂立成長挑戰，創造自豪時刻，提升其自信及自豪感；第二階段提供各項形式的職場體驗，讓青年認識多元發展路徑及未來發展的不同工種；第三階段為初入職場的青年，提供為期兩年的「專業實習生」計劃，建立銜接學校至職場的全新發展路徑。計劃預計在50所中學開展試驗，惠及30,000名學生。

參與賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃的學生與非政府機構分享過去一年的參與經驗及學習成果。(馬會圖片)

馬會人力資源部亦積極支持有關計劃，於上月為5名參與計劃的中四學生安排為期一週的職涯探索及實習計劃。學生獲安排於馬會不同部門實習，親身了解不同的工作職能、職場環境及事業發展路徑。

馬會為五名來自參與賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃學校的中四學生安排為期一周的職涯探索及實習計劃。(馬會圖片)

為活動主持開幕典禮的包括賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃諮詢委員會召集人邱騰華及賽馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀。

應鳳秀在典禮上致辭時表示，現時社會有大量多元化的青年活動及服務，馬會期望透過賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃，在青年三個關鍵成長階段提供精準介入，找出實證為本的有效方法，讓社會資源能更到位及達致持續效果，建立正向發展軌跡，長遠能推動向上流動機會。她希望青年在計劃創造獨有的自豪時刻，能成為他們在成長路上的引擎。

邱騰華亦於活動中透過分享個人經歷，鼓勵青年勇於挑戰自我，探索人生無限可能。

賽馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀（左）說，希望青年在計劃創造獨有的自豪時刻，能成為他們在成長路上的引擎。計劃諮詢委員會召集人邱騰華（右）分享個人經歷，鼓勵青年勇於挑戰自我。(馬會圖片)