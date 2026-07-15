書展2026︱馬會設運動主題展區　藉互動體驗助兒童建立正向人生

為期7日的第36屆香港書展周三（15日）起在會展舉行，香港賽馬會設立以運動為主題的展區，透過互動體驗協助兒童及青少年建立積極健康的生活習慣及正向價值觀。



香港賽馬會公司事務執行總監譚志源到訪香港書展，參觀馬會展區，並與小學生互動交流。（香港賽馬會圖片）

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源到訪香港書展，參觀馬會展區，並與小學生互動交流。（香港賽馬會圖片）

馬會展區（展覽廳3F-G，展位3CON-065及3CON-066）設計了與足球、欖球、劍擊、馬術、單車和羽毛球等相關，且富趣味性的互動體驗，讓兒童、青少年及家長在輕鬆氛圍中，學習成長發展的關鍵範疇，包括網絡健康、情緒管理、社交技巧、時間管理及理財教育等。

馬會於今屆香港書展設以運動為主題的展區，讓兒童及青少年透過互動體驗及活動，學習時間管理及理財教育等成長發展關鍵範疇。（香港賽馬會圖片）

馬會於今屆香港書展設以運動為主題的展區，讓兒童及青少年透過互動體驗及活動，學習時間管理及理財教育等成長發展關鍵範疇。（香港賽馬會圖片）

馬會公司事務執行總監譚志源周三參觀展區，並與在場小學生互動交流。他表示，馬會一直與社會各界緊密合作推動不同教育項目，培養年輕一代的正面價值觀。馬會今次透過在書展設立「寓學於樂」的展區，進一步接觸更廣泛的社群，以促進年輕人全人發展，貫徹致力建設更美好社會的宗旨。

馬會於今屆香港書展設以運動為主題的展區，讓兒童及青少年透過互動體驗及活動，學習時間管理及理財教育等成長發展關鍵範疇。（香港賽馬會圖片）

完成展區所有活動可獲限量版紀念品

今年馬會除透過社區團體派發約2,000張書展免費門票，馬會義工隊更會於週末期間（18及19日），於馬會展區提供免費手部及臉部彩繪服務，增添親子互動與歡樂時光。

此外，完成馬會展區所有活動的參加者，並可獲限量版精美紀念品一份，數量有限，送完即止。

在馬會展區完成所有活動的參加者，可獲限量版精美紀念品一份，數量有限，送完即止。（香港賽馬會圖片）