破紀錄酷熱工作暑熱警告僅黃色　林超英批離地：未有計算太陽暴曬

受強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港昨日出現破紀錄高溫，當中上水下午更升至39.8度，惟勞工處的工作暑熱警告仍維持最低級別的「黃色」。前天文台台長林超英今（10日）在商台節目再批評「離地」，現行的暑熱指引未有將戶外環境暴曬的情況納入計算，重申指引應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作計算標準。



他指出，天文台曾準備向市民公開黑球與濕球數據，但遭到「某部門反對」，擔心引起勞工界擔憂，「呃天文台去研究一個適合香港嘅，咁我哋先會研究出呢個暑熱指數」。



前天文台台長林超英今（10日）批評現行的暑熱指引未有將戶外環境暴曬的情況納入計算，重申指引應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作計算標準。（資料圖片/廖雁雄攝）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽。有人自得其樂，未有被「熱」退。（湯致遠攝）

林超英：天文台同事一定會說不應用暑熱指數

林超英指，昨日工作暑熱警告級別維持「黃色」並非天文台的決定，「好似賴咗天文台咁，呢個唔公道嘅」。他指，勞工處工作暑熱警告應用天文台的香港暑熱指數，惟決定沒有諮詢過天文台。暑熱指數的初衷，是統計全港大眾在哪些情況下，例如溫度、濕度等會導致突然入院人數增加。由於大部分市民日常活動在室內進行，所以太陽曝曬的佔比非常低。

如果有諮詢的話，天文台的同事一定會跟他說，『你不應該用這個香港暑熱指數』。 林超英

林超英倡使用黑球溫度及濕球溫度計算工作暑熱警告

林超英表示，地盤工人、清潔工、搬運工人等都在露天工作，如果工作暑熱警告未有計算「太陽直曬」，是「技術錯誤」。他重申，工作暑熱警告應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作標準，適用在露天環境，且世界通行。濕球溫度是在溫度計感應頭包覆濕紗布並通風後測得的數值，它模擬了水份透過蒸發帶走熱量的過程，反映了人體透過排汗散熱的能力。黑球溫度是利用儀器測量太陽直射以及周圍物體，例如瀝青路面、建築牆面發出的熱輻射。

天文台暑熱指數方程式=

0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



香港天文台前台長林超英指，即使破紀錄仍不發出更高的暑熱警告是「離地」。（資料圖片）

林超英稱天文台曾欲公開數據 惟有部門擔心惹勞工界關注

他以日本為例指，日本去年中起使用「黑球溫度」及「濕球溫度」界定工作場所的情況，在28度下工作一小時並中暑者，需立即備案。他續指，天文台曾準備向市民公開黑球與濕球數據，但遭到「某部門反對」，「呃天文台去研究一個適合香港嘅，咁我哋先會研究出呢個暑熱指數」，並指「某部門對於一公布濕球黑球溫度，所引起大家，譬如勞工界嘅注意，就有啲擔憂」。

他再次批評，即使破紀錄仍不發出更高的暑熱警告是「離地」，指很多人誤以為暑熱警告是由天文台發出，「現實情況係警告就多咗，但係市民就搞亂咗」。他提議，當天文台發出極端酷熱天氣提示後，便將暑熱警告提升至更高級別的「紅色」。

3級制工作暑熱警告。

政府表示，「黑球溫度」及「濕球溫度」需受過培訓的專業人員作出評估及闡釋方可。林超英則指，網上所售的黑球濕球溫度計，最平只需數百元，強調說法是「水平唔高嘅專業人士先會咁講」，並指濕球黑球溫度已有ISO標準，不需要再就本地情況作研究。