工作暑熱警告零紅色　林超英：勞工處錯用參數　指標太高淪陳列品

【黃色工作暑熱警告／天文台／HKO／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】受強颱風「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港連日高溫，天文台尖沙咀總部周日（9日）下午錄得破紀錄的36.9度，為有紀錄143年以來最熱一天。對於勞工處只發出「黃色工作暑熱警告」，而未發出紅色或黑色，前天文台台長林超英當晚再度發文，直指勞工處錯用參數，且紅色警告指標顯然定得太高，令其成為裝飾櫥窗的陳列品。



本港8月9日下午氣溫破紀錄，在尖沙咀海旁，工作人員做足全套防曬保護自己裝備。（湯致遠攝）

圖為2026年8月9日，前天文台台長林超英於社交平台發布圖片，顯示當日各區最高氣溫。（林超英Facebook圖片）

香港暑熱指數不適用露天工作處境

林超英於社交平台發文稱，周日的氣溫打破歷史紀錄，由跑馬地到上水、元朗到西貢，最高氣溫基本達到37度水平，上水更差點40度。但「就在這樣的水深火熱中，工作暑熱警告只是黃色，真的令人迷茫。」

對於勞工處稱根據香港暑熱指數，工作暑熱警告尚未達到紅色警告水平。林超英指出，勞工處的程序也許無誤，但他認為當中至存在兩個問題，一是工作暑熱警告本來就不應以香港暑熱指數為基礎，二是紅色工作暑熱警告的指標定得太高，「連氣溫破紀錄都出不了（紅色警告），豈不是只是用來裝飾櫥窗的陳列品？」

林超英指出，「香港暑熱指數」是針對一般大眾而設計，是以市民大部份時間在室內活動為基礎。根據研究結果展示，市民入院數字增加與氣溫和濕球溫度關連較多，所以該指數內太陽曝曬的份量很少，不適用於露天工作處境。

▼8月9日 市區36.9度 遊客賞維港熱情不變▼



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應採用國際通用參數 籲參考各國經驗為警告分級

他認為，工作暑熱警告應採用國際通用的「濕球黑球溫度」為參數，才能涵蓋太陽曝露對人體加熱的因素。訂定多級警告的門檻已有各國經驗參考，不必再做什麼適應本地的研究。

林超英直言，據稱黃色工作暑熱警告已累計發出200多次，紅色則一次都沒有，「是否有點奇怪？請勞工處向公眾解釋紅色警告指標的科學根據。」

他又建議，當局可仿效天文台當年訂定暴雨警告指標，當初設計的頻率準則為黑色一年一次、紅色一年3次、黃色一年10次，「這樣就不會有永遠不發出的警告。勞工處可以參考。」

3級制工作暑熱警告。

於同日稍早時間，林超英也曾在社交媒體發文批評工作暑熱警告制度，直指「看來這個制度取消了也沒有甚麼分別」。

他其後接受《香港01》訪問時，也曾提出新帖文內的意見，認為勞工處發紅、黑警告的門檻高到「離地」，「如果要達到紅色暑熱警告，我諗上水要熱到成40幾度」。