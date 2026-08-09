破紀錄高溫僅發黃色工作暑熱警告　林超英：取消了也沒有甚麼分別

【黃色工作暑熱警告／天文台／HKO／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】強颱風「白海豚」外圍下沉氣流攻港，本港近日天氣炎熱，天文台尖沙咀總部今日（9日）下午錄得破紀錄氣溫36.9度，但即使是近143年來最熱一天，勞工處仍只發出「黃色工作暑熱警告」，而沒有發出紅色或黑色警告，惹來非議。



前天文台台長林超英在社交媒體發文批評工作暑熱警告制度，直指「看來這個制度取消了也沒有甚麼分別」。他接受《香港01》訪問時，批評勞工處不應以天文台暑熱指數作根據，他指該指數是為了提醒一般市民採取防暑措施，並非針對戶外工作者，對太陽輻射的考慮程度低，未能反映工人曝曬問題；他又批評勞工處發紅黑警告的門檻高到「離地」，幾乎不可能發出，「如果要達到紅色暑熱警告，我諗上水要熱到成40幾度」。



翻查資料，勞工處根據天文台計算的暑熱指數，來發出工作暑熱警告，自2023年5月推出以來，勞工處曾發出204次黃色工作暑熱警告，但發出紅色及黑色警告的次數為零。在紅色警告下，須暫停「極重勞動」工作。



勞工處回應說，今天相對濕度低於夏天平日的情況，且風速條件良好，天文台十個地點量度的熱壓力指數大部分介乎30至少於32， 因此勞工處根據機制發出黃色暑熱警告。



本港8月9日下午氣溫破紀錄，在尖沙咀海旁，工作人員做足全套防曬保護自己裝備。（湯致遠攝）

8月9日截至下午4時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天；而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

勞工處依天文台暑熱指數發工作暑熱警告 推出3年紅黑警告0發出

本港下午大部分地區氣溫達36度或以上，13個氣象站錄得37度或以上，當中上水更錄得39.8度，是自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高紀錄。不過破紀錄高溫下，勞工處全日只發出黃色暑熱天氣警告，由早上7時10分起生效，至晚上8時取消。

現時勞工處根據香港天文台的暑熱指數發出工作暑熱警告，當指數介乎30至低於32，就會發出黃色警告；32至34之間，會發出紅色警告；34以上會發黑色警告。

3級制工作暑熱警告。

▼8月9日 市區36.9度 遊客賞維港熱情不變▼



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天文台暑熱指數側重空氣濕度與風速

根據天文台網站，香港暑熱指數由測量系統收集到「乾球溫度」、「自然濕球溫度」和「黑球溫度」計算而得。其中「自然濕球溫度」，反映空氣濕度與風速等，佔比最大，達 80%；「乾球溫度」則是日常天氣預報所說的「氣溫」，佔15%；「黑球溫度」反映太陽輻射熱及周遭環境熱輻射，只佔5%。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

天文台暑熱指數方程式=

0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



8月9日天文台氣象資料顯示，在下午氣溫升高同時，相對濕度也跌至約40%水平，令暑熱指數維持最高約31水平。(天文台圖片)

▼8月9日 10個暑熱指數監測站錄得的指數變化▼



10個暑熱指數監測站

天文台尖沙咀總部暑熱指數8月9日下午最高31.2。(天文台圖片)

濕地公園暑熱指數8月9日下午2至4時曾三度達到32以上，最高彈上32.7。(天文台圖片)

今日10個暑熱指數監測站當中，九個錄得指數都在32以下，只有濕地公園暑熱指數在下午2至4時曾三度達到32以上。不過按勞工處今年4月20日起做法，需要至少四個監測站指數達標，才會發出相應的工作暑熱警告。

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前天文台台長林超英批評，勞工處直接用天文台暑熱指數來做警告標準，是完全不恰當。（資料圖片/黃浩謙攝）

前天文台台長林超英今日在Facebook體發文批評，「熱到這個破紀錄樣子，還只是黃色工作暑熱警告，加上『中暑』不列為『工傷』，看來這個制度取消了也沒有甚麼分別。」

林超英：暑熱指數非針對戶外工作者 勞工處用錯參考指標

林超英指出，勞工處直接用天文台暑熱指數來做警告標準，是完全不恰當。他解釋，天文台早年制定暑熱指數時，是用來提醒主要在室內活動的市民採取防暑措施，對象並非戶外工作者，當中太陽輻射的「黑球溫度」佔比亦極低，未能反應戶外工作者長期曝曬的問題，「亦即係話，呢個標準只適用於普通人，絕非戶外工作者。勞工處用錯咗參考指標。」

他表示，多個國家在發出工作暑熱警告時，會更大程度考慮「黑球溫度」及「濕球溫度」，「呢個係國際通用標準，我唔明白點解勞工處唔跟國際做法。」

他舉例，在日本，當工作環境的「濕球黑球溫度（WBGT）」達到 28度以上，或氣溫超過31度，且勞工在該環境連續工作超過1小時或每日累計超過4小時，便高度符合職場中暑的認定風險條件，而中暑亦計為工傷。

林超英批評門檻「離地」 如達紅色警告料需40多度

林超英又批評勞工處對發紅色及黑色的警告的門檻高到「離地」。他舉例，即使今日下午上水一度錄得39.8度高溫，計算出來的暑熱指數只得31，距離發出紅色警告仍差1度。「如果今日咁破紀錄嘅情況都冇紅色，我諗未來幾年都唔會發紅色。」

如果要達到紅色暑熱警告，我諗上水要熱到成40幾度……我哋設計個警告出來，係要用到出嚟，現在設計到好似永遠唔會用到紅同黑出嚟，咁係咪離地呢？ 前天文台台長林超英

立法會議員林振昇。（直播截圖）

林振昇：調查揭7%清潔工曾中暑 倡檢討暑熱警告門檻

港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇同樣質疑紅色及黑色警告門檻過高，「好似今日熱到咁，都仍然係黃色警告，會唔會俾人覺得門檻太高、不切實際呢？」他引述勞聯上月公布的調查，指有7%清潔工人曾在工作時中暑，形容數字不容忽視，倡勞工處檢討相關門檻，保障工人。

他又指，雖然現時全港設有10個天氣監測站，不過部分前線清潔工人需長期在充滿汽車廢氣、空氣不流通的地方工作，這些地點氣溫更加高，建議政府資助僱主購入暑熱壓力測試器材，評估相關地點的暑熱指數，並根據情況為清潔工人防止中暑的措施。

根據現行指引，不同暑熱警告下，勞工處建議的每小時休息時間有不同。如黃色警告下中等勞動每工作45分鐘休息15分鐘，重勞動工作30分鐘休息30分鐘；若紅色及黑色警告生效，重勞動及極重勞動工作或要停工。

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，可見烈日當空。（湯致遠攝）

勞工處：4月起改制 監測站9中4會發出 毋須京士柏指數達標

勞工處表示，「工作暑熱警告」讓僱主及僱員可參考《預防工作時中暑指引》提供的建議，因應熱壓力水平制定適當、以風險為本的防暑措施，減低僱員工作時中暑的風險，而暑熱指數能適當地反映香港整體市民因熱壓力構成的健康風險。

處方稱因應持份者的意見，勞工處持續修訂和加強了《指引》的部分内容，讓僱主和僱員更清楚了解《指引》提供的原則和建議；並優化了「工作暑熱警告」系統，包括於2024年將工作暑熱警告與天文台的「極端酷熱天氣」特別提示相連結等。

隨着天文台公布今年4月發布更多地區的暑熱指數數據，勞工處除沿用京士柏量度的「香港暑熱指數」數據外，亦加入其他9個地點的數據作為發出「工作暑熱警告」的準則。若其他9個「香港暑熱指數」監測站有4個或以上顯示香港多個地點的熱壓力情況已達某個級別，即使京士柏的指數未達到該水平，勞工處仍會發出對應的「工作暑熱警告」。

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，可見烈日當空。（湯致遠攝）

勞工處：10地點指數大部分介乎30至少於32 按機制只發黃色

勞工處表示，氣溫只是熱壓力的其中一項風險因素，其他因素包括濕度、風速和太陽照射等。因此處方一直提倡使用《指引》，以便僱主評估各種風險因素以採取適當及有效的防暑措施，而不是單以氣溫作為評估熱壓力風險的準則。

處方指，今天雖然氣溫特別高，惟相對濕度低於夏天平日的情況，且風速條件良好，天文台今日在十個地點量度的熱壓力指數大部分介乎30 至少於32，因此根據機制發出黃色暑熱警告。勞工處稱會密切留意暑熱天氣以及「工作暑熱警告」系統的運作情況，檢視系統是否需要再作進一步優化。