直擊警首次無人機捉連翔道交通違例　Tesla「Cut實線」遭鐵馬截停

警務處交通總部五大總區人員本月3日起展開全港交通違例專題行動，今日（10日）起展開為期兩星期代號「亮景」及「同行者」的交通執法行動，西九龍總區交通部今日於行動期間採用無人機協助執法。



《香港01》記者今早10時半直擊西九龍總區交通部於連翔道及西九龍公路進行無人機執法示範，期間通過無人機攝錄即場檢控兩名分別駕駛Tesla及泥頭車的司機。



西九龍總區高級督察鄭皓銘指，警方將會持續利用無人機進行監察公路路面情況，行動時會通過亮起紅藍閃爍燈及機身上警徽和黃藍色拉花，並放置標示有「警察無人機執勤中」的提示路牌，令市民知悉警方正執勤。



今（10日）早上十時半，西九龍總區交通部於連翔道及西九龍公路進行無人機的執法示範。（湯致遠攝）

今（10日）早上十時半，西九龍總區交通部於連翔道及西九龍公路進行無人機的執法示範。（湯致遠攝）

無人機公路上空停留監測路面 實時畫面傳至橋上警方螢幕

西九龍總區交通部今日的無人機協助執法行動，遙控駕駛員在南昌公園天橋，近連翔道及西九公路進行示範。無人機在刻有「H」字的橙色停機坪上進行起飛，飛約目測十樓高後，緩緩向公路方向邁進，最終在公路正上空停留監測路面，並將實時畫面映射在警方提供的螢幕上。

警方利用無人機監察路面的情況。（湯致遠攝）

警方利用無人機監察路面的情況。（湯致遠攝）

一輛Tesla涉「Cut實線」、一輛泥頭車涉違規使用快線被檢控

執法過程中，警方通過無人機實時投射的畫面，先後在連翔道及西九龍公路，分別錄得一輛白色Tesla違例切線及一輛泥頭車違例在快線行駛，其後立即通知鐵馬警員上前攔截涉事車輛，並進行檢控。

警方指，會持續通過使用無人機進行監察公路路面情況的功用。（湯致遠攝）

警方表示，重點希望打擊不專注的駕駛行為，如不小心駕駛、駕駛時使用流動電話以及不遵從路面守則等。

警方使用無人機執法。（警方提供圖片）

警方利用無人機執法，監察公路路面情況。（警方提供圖片）

今次行動是警方今日展開的「亮景」（CLEARVIEW）交通執法行動其中一部份。警方指，今年首半年，全港錄得59宗致命交通意外，較去年同期的41宗大幅上升44%。按車輛種類分類，涉及致命意外的車輛中有41輛為商用車輛，佔總數66%。

西九龍總區交通部採用無人機在連翔道及西九龍公路錄影執法

根據警方分析， 司機不專注駕駛為致命交通意外的主要成因之一，有見及此，「亮景」行動重點打擊司機不專注駕駛的相關違例行為，包括胡亂切線、駕駛時使用手提電話、長期佔用快線及緊貼前車等。

行動期間，西九龍總區交通部除出動俗稱「隱形戰車」的外觀為私家車的警車外，亦採用無人機在連翔道及西九龍公路進行高空巡邏及錄影執法，主要針對罔顧安全的駕駛行為及商用車輛的違規情況。

警方無人機。（湯致遠攝）

警方指，會持續通過使用無人機進行監察公路路面情況的功用。（湯致遠攝）

警方指，會持續通過使用無人機進行監察公路路面情況的功用。（湯致遠攝）

警方指，無人機觀察範圍廣闊且可靈活調配，能有效提升執法效率，警方會因應現場情況，即時截停違法司機或於稍後作出檢控。

警方利用無人機監察路面情況。（湯致遠攝）

警方指，交通總部會審視各區路段的交通情況，並按實際需要考慮運用無人機在快速公路上進行高空巡邏及錄影執法，以提升執法效率，又呼籲駕駛者時刻保持警覺，遵守交通規例，切勿心存僥倖，以避免交通意外發生。