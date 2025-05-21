警方無人機巡邏周五試行　西九及邊界先行　最終目標築天網防罪案

警隊周五（23日）將推出小型無人機行動調配先導計劃，從以往按需求使用變為主動出擊，首階段在邊界警區及西九龍警區推行，以配備熱像儀及夜視鏡等功能的無人機巡邏，為期3個月。



就私隱及安全要求的關注，警隊大型活動科重點及搜查組警司高仲英表示，市區無人機將於區域最高點的60米以上位置巡邏，並設置降落傘防無人機墜落，巡邏約一星期前會通知指定區域的物管處及貼上橫幅通知居民。



高仲英透露，最快今年第四季將開展第二階段於山頂及長洲等地的無人機計畫，最終目標為每個警區都可使用無人機巡邏，將其變為「天網」。



警方本月23日起推出小型無人機行動調配先導計劃，首階段在邊界警區及西九龍警區推行，以配備熱成像及夜視鏡等功能的無人機巡邏。（梁鵬威攝）

次階段最快今年第四季長洲及山頂試行 最終所有警區推行

小型無人機行動調配先導計劃將分為3階段，首階段在邊界警區和西九龍警區進行，為期3個月；次階段將於山頂及長洲等地開展無人機巡邏；最後將在所有警區皆設置無人機巡邏行動，將其變為天網。

羅海明稱，過往無人機須按案件需求及多於郊區巡邏，未來想主動出擊，將巡邏恆常化。（梁鵬威攝）

2025年1月至4月期間，警務處共進行12次使用警用無人機的山嶺搜救行動。警方大型活動科重點及搜查組總督察羅海明稱，過往無人機須按案件需求及多於郊區巡邏，未來希望主動出擊，將巡邏恆常化。

邊界警區自動化邊境巡防 西九無人機於指定區域60米以上位置巡邏

首階段中，警方將在邊界採用自動化無人機庫系統，實現自動化邊境巡防。西九市區方面，無人機將由警員手動操作，於指定區域最高點的60米以上位置巡邏，防範如爆竊、偷盜等案件及必要時觀察犯案者逃跑路線。

警方行動部有10部無人機庫以供邊境有需要時用，每部無人機庫中均設置無人機；西九警區則有逾20部不同款的無人機可使用。（梁鵬威攝）

現時，警方行動部有10部無人機庫以供邊境有需要時用，每部無人機庫中均設置無人機；西九警區則有逾20部不同款的無人機可使用。高仲英稱，現階段無人機及機庫需由一位機手及一位觀察員共同在場操作，未來或引入人工智能等技術減少人手。問及計劃中有否規定無人機巡邏頻率及時長，羅海明表示視乎當區資源調配及行動需要。

機庫可按警方預先規劃的路線飛行，惟現階段無人機及機庫均需由一位機手（左）及一位觀察員（右）共同在場操作，以防不時之需。（梁鵬威攝）

警方將於邊境警區使用自動化無人機庫巡邏，圖為無人機巡邏實時監察的圍網畫面。（梁鵬威攝）

一小時工作減至20分鐘 羅海明：提升效率

羅海明亦稱，無人機可提升警員巡邏效率，令警隊可更靈活調配警力。以邊境為例，以無人機巡邏邊境圍網只需15至20分鐘，若以傳統人手巡邏，則每次需要一小時。被問計劃實施後可節省多少人手，羅表示難以量化人數，「但用自動化機庫巡邏必定可以節省工序及時間，讓警員做其他警務工作」。羅亦提及現階段無人機巡邏不會影響西九警區中地面巡邏的警員人數。

無人機執勤時將閃爍紅藍色燈光。（梁鵬威攝）

無人機執勤時將閃爍紅藍色燈光。（梁鵬威攝）

將提前通知物管處及貼橫幅 執勤時閃紅藍光

就如何確保市民私隱問題，高仲英回覆稱，無人機巡邏約一星期前會通知指定區域的物管處及貼上橫幅通知市民，飛行期間亦會閃爍紅藍色燈光。另外，執勤時的影像片段只會於搜證調查時按《個人資料條例》保存和使用，「在私隱上面做到最高的保障」。

高仲英表示，無人機執勤時的影像片段只會於搜證調查時按《個人資料條例》保存和使用，「在私隱上面做到最高的保障」。（梁鵬威攝）

▼ 無人機邊境巡邏示範▼

