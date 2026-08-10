流感｜男嬰染甲流併發敗血性休克危殆　6月以來第7宗兒童嚴重個案

衞生署表示，衞生防護中心今日（10日）正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的20個月大男嬰。他於8月7日起出現發燒，翌日被帶到私家診所求醫。因在診所出現抽搐，他被即時送往伊利沙伯醫院急症室，經檢查後發現血壓偏低，所以獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克。他目前仍然留醫，情況危殆。



中心總監徐樂堅指，香港自6月底進入流感季節以來，連同本宗個案，累計錄得七宗兒童感染流感的嚴重個案，其中一名兒童不幸離世。中心預料流感的活躍程度在未來數周仍會維持在高水平，公眾應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感。



男嬰現於伊利沙伯醫院的兒童深切治療部留醫，情況危殆。（資料圖片）

一名家居接觸者對流感病毒呈陽性反應 現已康復

中心初步調查顯示，男童沒有接種2025/26年度季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日出現上呼吸道症狀，經快速抗原檢測證實對流感病毒呈陽性反應，但病況輕微，無需入院，現已康復。中心會繼續調查個案。

徐樂堅：現時流感活躍程度處高水平

徐樂堅表示，最新監測數據顯示，現時流感活躍程度處於高水平，上周呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為9.94%，公立醫院的流感相關入院率為每一萬人口0.73。主要流感病毒檢測為甲型（H3）及甲型（H1）流感（各佔45%），其餘為乙型流感（佔10%）。他指這些病毒株與全球其他地方流行的病毒株相若，當中甲型（H3）流感病毒屬亞分支K，該病毒株自去年8月起在全球流行，沒有證據顯示會引致更嚴重疾病。

他續說，世衞較早前已公布2026/27年度北半球地區流感疫苗的成分建議，疫苗製造商正依據相關建議生產疫苗以供年底使用。政府為2026/27年度「季節性流感疫苗接種計劃」的採購工作已經完成，並正積極籌備各項疫苗接種安排。他呼籲全港學校及家長和中心通力合作，踴躍參與來季的「季節性流感疫苗學校外展計劃」。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，香港自6月底進入流感季節以來，累計已錄得七宗兒童感染流感的嚴重個案。（資料圖片／梁鵬威攝)

徐樂堅：兒童患上流感 情況可能迅速惡化

徐樂堅亦提醒家長，兒童患上流感，情況可能迅速惡化；家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

市民一旦出現呼吸道病徵，亦應盡快就醫，若與高危群組人士（如兒童、長者及有長期病患或免疫力低等）同住，在家中亦應佩戴外科口罩，以減低高危群組受感染的機會。其他有效減少疾病傳播方法包括保持家居衞生，經常清潔和消毒常接觸的表面，注意手部衞生和保持室內空氣流通。