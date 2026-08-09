流感｜5歲女童確診甲型流感併發敗血症　情況嚴重留院深切治療部

​衞生署衞生防護中心今日（8月9日）公布，一名有長期病患的五歲女童上周五（7日)起出現發燒、咳嗽帶痰、發冷、顫抖及呼吸急促，昨日（8日）被帶到屯門醫院急症室求診，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫（PICU）。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒（H1）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血症。女童目前仍然留醫，情況嚴重。



確診五歲女童周六（8月8日）被帶到屯門醫院急症室求診。（資料圖片）

衞生防護中心表示，初步調查結果顯示，女童曾接種年度季節性流感疫苗。她在潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者暫時沒有出現病徵。

中心總監徐樂堅醫生提醒家長，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

徐樂堅表示，香港於6月底已進入流感季節，最新監測數據顯示，現時流感活躍程度處於高水平，上周呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為9.94%，公立醫院的流感相關入院率為每一萬人口0.73。

現時主要流感病毒檢測為甲型（H3）及甲型（H1）流感（各佔45%），其餘為乙型流感（佔10%）。徐樂堅預料流感的活躍程度在未來數周仍會維持在高水平。

徐樂堅表示，世界衞生組織較早前已公布2026/27年度北半球地區流感疫苗的成分建議，疫苗製造商正依據相關建議生產疫苗以供年底使用；香港政府已為「季節性流感疫苗接種計劃」的採購工作已經完成，並正積極籌備各項疫苗接種安排。

他又表示，現時流感及新冠病毒的活躍程度處於高水平，呼籲全港市民，特別是兒童、長者及有長期病患或免疫力低等高危群組，如出現發燒及呼吸道病徵，情況可能迅速惡化，因此應盡快求醫和接受治療，以減低出現併發症的機會。若與高危群組人士同住，市民一旦出現呼吸道病徵，亦應在家中佩戴外科口罩和盡快就醫，以減低高危群組受感染的風險。

其他有效減少疾病傳播方法包括保持家居衞生，經常清潔和消毒常接觸的表面，注意手部衞生和保持室內空氣流通。