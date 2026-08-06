流感｜男童染甲流亡　衞生署：部分罕見基因異常引發細胞因子風暴

衞生署衞生防護中心周二（4日）公佈，一名7歲男童確診感染甲型流感H3後病情惡化，至周二不治，為今年首宗兒童流感死亡個案。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今日（6日）接受香港電台訪問時表示，指現時社區的流感抗體水平普遍偏低，加上病毒或出現基因變異，可誘發極為罕見且兇險的「細胞因子風暴」，令患者器官嚴重發炎，病情可在短短一天內急劇惡化。



衞生防護中心今晚補充，醫學文獻顯示，導致流感相關嚴重併發症（例如急性壞死性腦病變）可能涉及個人因素。部分罕見的遺傳或人體基因異常會令極少數受影響兒童在感染流感病毒時，身體的炎症及細胞因子反應出現功能失調，繼而引發過度的炎症反應及「細胞因子風暴」。因此他們即使感染一般尋常的流感病毒，亦有可能激發嚴重的細胞因子風暴。



衞生防護中心表示，部分罕見的遺傳或人體基因異常會令極少數受影響兒童在感染流感病毒時，引發過度的炎症反應及「細胞因子風暴」。（資料圖片）

「細胞因子風暴」尤其影響腦部 機制至今尚未完全明確

衞生防護中心指，這些過度的炎症反應及「細胞因子風暴」，尤其影響腦部。惟這類罕見遺傳異常如何導致免疫失調及細胞因子風暴，其確切機制至今尚未完全明確。

亞洲兒童傳染病學會會長關日華。（受訪者提供）

指沒有證據顯示甲型流感病毒株會引致更嚴重疾病

中心表示，根據最新的監測數據，本港過去一周流感病毒陽性檢測主要為甲型（H3）及甲型（H1）流感（各佔45%），其餘為乙型流感（佔10%），這些病毒株與全球其他地方流行的病毒株相若。當中甲型（H3）流感病毒屬亞分支K，該病毒株自去年8月起在全球流行，沒有證據顯示會引致更嚴重疾病。

此外，本流感季節至今錄得兒童及成人嚴重流感個案數字與過往流感季節的相若。